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En plena fiesta, matan a vocalista de grupo norteño

Arturo, vocalista del grupo Reacción, murió en el lugar; otro integrante resultó herido de bala.

Por El Universal

Marzo 30, 2026 02:25 p.m.
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Foto: grupo Reacción

Foto: grupo Reacción

Tijuana BC.- El vocalista de un grupo de norteño fue asesinado y uno de los músicos resultó herido tras un ataque armado que se desató en una fiesta de cumpleaños donde amenizaban el evento.

De acuerdo con información preliminar habría sido el propio festejado quien abrió fuego durante las primeras horas del domingo pasado en contra de los músicos, durante la celebración realizada en un salón de fiestas en la colonia Ciudad Jardín, al este de la ciudad.

La víctima fue identificada como Arturo, vocalista del grupo "Reacción", quien murió en el lugar del ataque, mientras que Raúl, también integrante del grupo, fue encontrado herido de bala.

En tanto el sospechoso de disparar fue identificado como un joven de aproximadamente 25 años, quien celebraba su cumpleaños. La información recabada por la autoridad indica que primero habría disparado al aire, para luego hacerlo directamente contra los músicos.

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La página oficial del Grupo Reacción recibió una serie de mensajes y publicaciones donde la gente y fans dejaron sus condolencias.

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