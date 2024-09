ENGLISH TEACHER, MEJOR ÁLBUM BRITÁNICO DEL AÑO

LONDRES. - La banda de indie rock English Teacher ganó este jueves el galardón Mercury Prize a Mejor Álbum del año en el Reino Unido e Irlanda por su trabajo discográfico ‘This could be Texas’.

El grupo se impuso así con su primer disco a nombres más conocidos para el gran público y que partían como favoritos como Charlie XCX con ‘Brat’, The Last Dinner Party con ‘Prelude to Ecstasy’ o Beth Gibbons con ‘Lives Outgrown’.

El jurado de este premio, uno de los más importantes de la escena británica, destacó que el trabajo de English Teacher destacó sobre los otros once finalistas por su originalidad.

El jurado consideró que el disco revela “nuevas fortalezas y texturas en cada escucha” y auguró que está llamado a convertirse en un “nuevo clásico”.

Los componentes del cuarteto formado en un conservatorio de Leeds (norte de Inglaterra) se mostraron sorprendidos y emocionados por alzarse con el premio, que recibieron con un discurso improvisado a trompicones.

La trigésimo tercera edición del galardón, valorado en 25.000 libras, se entregó en una ceremonia íntima y reducida presentada por el locutor británico Huw Stephens y la DJ Annie Mac, desde los míticos estudios de Abbey Road de Londres, abandonando la que venía siendo su sede habitual, el teatro Hammersmith Apollo de la capital británica.

‘This could be Texas’ se impuso, además de los mencionados, a ‘When Will We Land’, de Barry Can´t Swim, ‘Who Am I’, de Berwyn; ‘early twenties’ de Cat Burns; ‘Crazymad, for Me’, de CMAT; ‘Black Rainbows’, de Corinne Bailey Rae; ‘Bad with Names’, de corto.alto; ‘On Purpose, With Purpose’, de Ghetts; y ‘Silence Is Loud’, de Nia Archives.

Todos ellos optaron al galardón, entre más de 230 candidatos, por ser artistas británicos o irlandeses con álbumes lanzados entre el 15 de julio de 2023 y el 12 de julio de 2024.