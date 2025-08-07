CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- Tras el éxito alcanzado con la primera edición del Simi Fest, este 2025 el evento musical del Dr. Simi pretende elevar el nivel, resaltando el talento de las bandas que conformarán el cartel que ha levantado gran expectativa en redes sociales.

Aunado a ello, este jueves, se volvió tendencia "Simisónico", el proyecto rumbo al Simi Fest, que mostrará sesiones en vivo (al estilo Tiny Desk) de las bandas que conformarán el cartel del festival que se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre.

Para estas sesiones, las oficinas del corporativo de Farmacias Similares, se convirtieron en un escenario íntimo donde la banda mexicana Enjambre deleitó a los presentes con algunas canciones, confirmando de manera épica su participación en el Simi Fest 2025.

En medio de los preparativos del festival de música del Dr. Simi, causó gran revuelo en la red la sesión musical con Enjambre, la primera banda confirmada para el Simi Fest 2025.

En uno de los clips se ve a los integrantes de la agrupación entrando a las oficinas con instrumentos en mano y listos para sorprender a sus fans al interpretar canciones como "Juguete", "Angustias", "Impacto", "Manía Cardiaca" y "Vínculo".

"Simisónico es el calentamiento previo al SimiFest; donde las mejores bandas de la escena actual mexicana nos estarán visitando en nuestro corporativo y queremos compartirlo con ustedes porque 'La Oficina es el primer escenario'", escribió Víctor González, al pie del clip que rápidamente se volvió viral en TikTok.