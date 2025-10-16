Enrique Bunbury: 'La música nos dedica a unir culturas'

Miami, 16 oct (EFE).- El cantautor español Enrique Bunbury fue uno de los inducidos este jueves en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF, en inglés) en Estados Unidos, donde expresó a EFE que él se asume como artista latino y que los músicos se dedican "a unir" y la política le "importa un pimiento".

"Yo creo que lo que hacemos los que hacemos música nos dedicamos a unir culturas, a unir culturas, a acercarnos a las culturas propias y ajenas, y que nada de lo que ocurre a nivel político me importa un pimiento", indicó Bunbury cuestionado sobre el significado del reconocimiento en el actual contexto en Estados Unidos.

Bunbury ingresó en una ceremonia en Miami al Salón de la Fama de los Compositores Latinos porque, según sus directivos, "ha redefinido el rumbo del rock latino con sus propuestas innovadoras".

El compositor de 58 años, nacido en la ciudad española de Zaragoza, se identificó como un músico latino: "Bueno, es lo que soy".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El español compartió los honores con el compositor colombiano Andrés Castro, el cubano Jorge Luis Piloto, la mexicana Mónica Vélez y, de manera póstuma, el fallecido pianista, compositor y director de orquesta argentino Lalo Schifrin.

El aragonés confesó que recibiría el reconocimiento "con humildad y con alegría también, pero sabiendo que hay otros que lo merecen mucho".

"Yo, obviamente, ni podía soñar con este tipo de reconocimiento, ni considero que sea la persona adecuada para recibirlo. Pienso que hay tantos artistas que a mí me emocionaron, fueron los que me llevaron a escribir canciones que no están inducidos y que lo merecen más que yo", indicó.

Autor de éxitos como 'Parecemos tontos' y 'De mayor', e intérprete de 'Frente a frente' y 'Aunque no sea conmigo', Bunbury ha realizado este año su ´Huracán Ambulante Tour´, en la que repasa una porción de su trayectoria en solitario y también recupera la que fue su banda desde finales del milenio pasado hasta 2005.

Aunado a ello, adelantó que "lo que viene es otro disco nuevo" que ya está "terminando" y que va a "presentar en seguida".

"Es un disco muy hispano, muy latino, con ritmos tradicionales y con un acercamiento y una perspectiva, digamos, más cercana a mi carácter y mi forma de ver la música", expresó. EFE

ppc/dte/rrt

(foto)(video)