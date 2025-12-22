logo pulso
Enrique Iglesias y Anna Kournikova reciben a su cuarto hijo con alegría

Tras la llegada de los mellizos Lucy y Nicholas en 2017 y su tercera hija Mary en 2020, Enrique Iglesias y Anna Kournikova dan la bienvenida a su cuarto hijo.

Por El Universal

Diciembre 22, 2025 07:16 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- Anna Kournikova y Enrique Iglesias tienen un motivo más que celebrar, y es que, a tan solo unos días de que termine el año, dieron la bienvenida a su cuarto hijo.

La pareja di a conocer la feliz noticia a través de redes sociales, donde compartieron una tierna fotografía del bebé a quien llamaron "Mi rayo de sol".

En la imagen se puede ver al recién nacido en lo que parece ser un cunero de hospital. Lo que llamó la atención es que está usando un gorro rosa con rayas azules, por lo que las especulaciones sobre el género han empezado a circular.

Aunque no dieron mayores detalles sobre el nacimiento, sí revelaron que la cigüeña llegó a su casa el pasado 17 de diciembre.

Hasta el momento, ni Iglesias ni Kournikova han dado a conocer el nombre del recién nacido; sin embargo, las felicitaciones por parte de sus seguidores y amigos no tardaron en aparecer:

"Estoy tan feliz por ustedes. La familia sigue creciendo", "¡Felicidades por este hermoso capítulo! Dar la bienvenida a un bebé es una de las bendiciones más profundas de la vida", "El regalo de Navidad más dulce", "¡Felicidades, Enrique! Qué hermoso regalo. Mucha salud y felicidad para toda la familia", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Fue en agosto de este año cuando se filtraron fotografías de la extenista con una sospechosa pancita, y más tarde se confirmó el embarazo.

Con la llegada de su cuarto hijo, la pareja amplía la familia que formaron en los últimos años. En 2017 dieron la bienvenida a los mellizos Lucy y Nicholas, y en 2020 nació su tercera hija, Mary.

Tras la llegada de los mellizos Lucy y Nicholas en 2017 y su tercera hija Mary en 2020, Enrique Iglesias y Anna Kournikova dan la bienvenida a su cuarto hijo.

