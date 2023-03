Entre flores, dan el último adiós a "La Tigresa" en su natal Chiapas

A-AA+

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., marzo 1 (EL UNIVERSAL).- La cantante, actriz y política chiapaneca Irma Serrano, mejor conocida como "La Tigresa", quien falleció este miércoles en Tuxtla Gutiérrez, a los 89 años por complicaciones cardíacas, es velada en una funeraria al sur de la ciudad, informó su sobrino nieto, Luis Felipe García Morales.

La exsenadora y exdiputada federal por Chiapas, nacida en la ciudad Comitán de Domínguez el 9 de diciembre de 1935, murió en un hospital privado, a donde fue ingresada debido a dolencias durante la madrugada.

En casa presentó molestias. "Se estaba quejando del pecho, quería estabilizarla y llevarla a México, pero no sabíamos qué era, le iban a hacer estudios. Yo estaba fuera de la ciudad y me tomó por sorpresa. Al poco tiempo nos comentó el doctor que tuvo un problema del corazón" y murió, señaló.

García Morales dijo que su familiar no sufrió por lo que su deceso los tomó por sorpresa: "no tuvo alguna enfermedad compleja que hubiera sido un poco más difícil. Era bastante normal y muy sana; fue sorpresivo".

Los últimos 13 años los pasó en Tuxtla Gutiérrez con su familia, intercalados con viajes a Comitán de Domínguez y la Ciudad de México. "Ella y su hamaca eran uno mismo", recordó.

Asimismo, aseguró que atravesó por un gran cambio, pues dejó de dar prioridad al dinero y los bienes materiales y se volvió una mujer mucho más cálida: "Se volvió un ser humano lleno de amor; de verdad era un amor. Yo la veía jugar con mis hijos todos los días. Era maravilloso y aguantaba el ritmo, no se quejaba", contó.

"La Tigresa " es despedida en la funeraria Recinto San José, al sur de la capital de Chiapas; donde cientos de flores blancas y varios de sus fans se han reunido para darle el último adiós. La familia analiza la posibilidad de que el cuerpo de Serrano sea trasladado a la Ciudad de México para un homenaje de cuerpo presente en el teatro Fru Fru.

"Irma Serrano es del pueblo, no es exclusividad de nadie, siempre fue pueblo, entonces, con respeto orden y seguridad no hay por qué" impedir que llegue la gente acuda a la funeraria a despedirse de ella, puntualizó.