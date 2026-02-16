logo pulso
Por El Universal

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
ERIK RUBÍN CON NUEVO ROMANCE

Pese a sus intentos de que la joven que lo acompañaba pasara desapercibida, Erik Rubín tuvo que reconocer que está saliendo con alguien y, si bien, aclaró que apenas están conociéndose y no los une ningún título oficial, está abierto a encontrar al amor y disfrutar de la vida.

Hace unas horas, el exTimbiriche fue captado en las instalaciones del Aeropuerto de Monterrey, por algunos integrantes de la prensa, en donde habló de sus proyectos a futuro, con Cumbia Machine, y su trabajo activo con representante de su primogénita, Mía.

Sin embargo, para la prensa no pasó inadvertido el hecho de que el cantante no arribó sólo, sino que una joven caminaba a su lado y, al momento de identificar a las cámaras, decidió desviar su camino y tomar una dirección diferente, mientras que Rubín se acercaba a saludar a las y los reporteros. 

