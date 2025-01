Érika Zaba niega revender ropa china y defiende su marca

Érika Zaba se dijo incómoda y cansada por la mentira que se está difundiendo en redes sociales desde hace ya unos días, cibernautas aseguran que la exintegrante de OV7, quien tiene una marca de ropa, revende a precios muy elevados ropa de una marca china llamada Shein.

Asegura que nunca pensó que tuviera que enfrentarse con una situación así, pues siempre ha trabajado con honestidad y amor, sin embargo, por respeto y empatía hacia la gente que le ha dado su confianza, da la cara sobre las versiones que circulan.

Érika recordó que Hi Darling es un sueño que nació en la pandemia y que hay mucho esfuerzo y amor detrás de la marca, afirmó que ella vende prendas de calidad.

"Me aburre que ahora me quieran señalar con acusaciones que son falsas, dicen que Hi Darling revende ropa de plataformas chinas de fast fashion, especialmente de una que todos conocemos (Shein), esto es completamente falso", dijo.

Recordó que ella asiste a ferias, convenciones de ropa para buscar las prendas que venderá personalmente, lo hace ella misma y lo revisa ella, incluso hace encuestas para conocer las preferencias de sus clientas.

Érika Zaba cuestiona la calidad china

Zaba reflexionó sobre lo que puede estar pasando y que está fuera de su control.

"¿Qué pasa con las fábricas a quienes yo les compro?, será que también le están vendiendo a otras marcas, incluso a estas plataformas chinas, puede pasar, es algo que está fuera de mi control, fuera de mis manos, esos proveedores pueden venderles a quien sea".

Reiteró que es ella quien elige cada prenda personalmente y se asegura que sea de calidad, afirmó que de ninguna manera compra millones de prendas, y que su empresa es una empresa hecha y derecha que ha construido día con día y que paga impuestos, afirmó que no es sólo tienda ropa, sino una empresa

"Me duele que haya personas que con un simple post quieran desacreditar este trabajo".

Zaba lamentó que sean acusaciones lanzadas desde el anonimato, y aprovechó para decir que los productos chinos han puesto en riesgo a toda la industria, a todo el país, a todo el mundo, y no sólo en la ropa; aplaudió que el gobierno mexicano acaba de aprobar un arancel de 35% a productos de origen chino para proteger al mexicano.