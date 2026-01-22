"Es alimentador al ego": José Antonio García, nominado al Oscar

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- "Siempre es muy bonito que te reconozcan tus colegas, es bastante alimentador al ego", dice feliz del otro lado del teléfono José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Oscar por su labor en "Una batalla tras otra".

"La verdad es que sí nos quedó muy lírica, el sonido es espectacular", añade entre risas.

García ya sabe lo que es buscar el premio de la Academia: ya estuvo por "Argo", de Ben Affleck y "ROMA", de Alfonso Cuarón.

En "Una batalla tras otra", disponible actualmente en la plataforma de HBO Max, se cuenta la historia de exguerrillero que es obligado a regresar a ese mundo. Hay explosiones, persecuciones, los personajes salen y entran de lugares, hay escenas con varios de ellos y otras caminando.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

García fue el responsable de que los diálogos salieran lo más limpio posibles.

"Ahora en ésta estuvo bastante ruda la chinga, estábamos en lugares inaccesibles, en donde las condiciones estaban complicadas, en el desierto por ejemplo. Fue intenso, pero inspirador. Todo el dinero que le dieron al director está en la película, nada de sillas (especiales) para los actores o cosas así) y siendo una road movie, pues es un lingote", explica.

Por el Oscar el trabajo de García se encuentra con el de "F1", con la que ya se enfrentó en los Critics Choice; "Frankenstein", dirigida por el mexicano Guillermo del Toro; "Pecadores" y "Sirat".

García, a quien se le conoce como "El Tiburón", ha sido reclutado para cintas como "Super Agente 86", "El solista", "Los juegos del hambre", "Zully: hazaña en el Hudson" y "Avengers", título último que le causó problemas porque el sonido de las armaduras era excesivo.

Esta semana también se dio a conocer que su labor en "Una batalla tras otra" ha sido nominado por la Asociación de Sonidistas de EU.

"Ahí también vamos", comenta.

Por ahora no hay invitaciones para trabajar en México. Sabe que el costo sería grande porque tendrían que pagarle hotel porque lleva viviendo 37 años en Estados Unidos.

"Aparte hay muy buenos sonidistas en México, qué le den chance a los jóvenes", considera.

En México sólo ha obtenido un premio Ariel por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, siendo precisamente por "ROMA". En 2007 estuvo nominado al BAFTA por "Babel".