Escamilla reacciona con "humor" tras su cancelación en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- El standupero Franco Escamilla está nuevamente en el ojo del huracán, pues luego de que saliera a dar su opinión sobre el chiste de platanito, que causó indignación por retomar el feminicidio de Debanhi Escobar, ocurrido en abril de este año, diversos internautas se sintieron ofendidos y cancelaron al humorista en redes sociales debido a que algunos creyeron salió a defender a Sergio Verduzco. Ahora Escamilla dio respuesta a la reacción de los internautas de una forma "burlesca".

Hace algunos días, en el programa la mesa "Mesa Reñoña", el también cantante externó que era más fácil echarles la culpa a los comediantes por las situaciones de violencia en el país.

"Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pen..., perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de esos alguien va a decir, ´sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer´. No señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender y van a hacer sus pen... existan o no esos chistes", dijo

Y aunque habló de su inconformidad con respecto a la cancelación de los humoristas, aclaró que el chiste no le pareció gracioso, por lo que entendía la molestia de los familiares de la desaparecida.

Franco se burla de la cancelación

A raíz de las "declaraciones" de Franco, internautas señalaron que sus palabras también eran un discurso machista e incluso que era una forma de justificar la "cultura del feminicidio", mientras que otros estuvieron de acuerdo con su punto de vista.

Fue en su canal de Youtube donde haría burla del tema, ya que dos de sus compañeras conductoras dijeron frente a cámara que habían logrado cancelar a Escamilla, por lo que ya no saldría más en el programa la Universidad del humor, uno de sus tantos proyectos.

"Amigos bienvenidos a la última gala de la Universidad del humor. Bueno esta es la final en la se decide quién es el mejor, pero tenemos que dar un anuncio muy importante y pedir una disculpa a nombre de nuestro jefe Franco Escamilla, quien no nos podrá acompañar a la final porque, pues ya se enteraron ustedes en Twitter, en redes sociales, que fue cancelado. Pues nada, hay que continuar con el show", dijo una de ellas.

Posteriormente agregó: "Yo solo quiero decir una cosa, por fin lo lograron, al fin lograron destruir a alguien que era feliz, que solo buscaba lo mejor para ustedes".

Durante la transmisión en vivo del programa, Franco interrumpió a las conductoras y dijo: "Cancelados mis hu...s, señores, aquí estamos en la Universidad del humor y a todos los que cancelan en redes, cancélenme ésta, perros. Vénganse de diez en diez que me da hue... atender cul...s", dijo.

Tras esto comentó: "Van a decir... Franco, pero si estas cancelado, ¿cómo es que todavía estás aquí al aire?: porque no sirve de nada cancelar ya se los dije, pero no le digan a los muchachistos que están ahí (criticando). Y no, no contestamos agresiones con gente con poquitos seguidores, una disculpa".

También dijo que su papá le había enseñado a no regalarle nada a los pen...

El video encendió la polémica por segunda ocasión, puesto que el padre de Debanhi, Mario Escobar también arremetió contra Franco por "defender" a platanito: "Si ese es el humor que les van a enseñar a sus hijos, si es que los tienen, y se los están enseñando, qué pena. Hay que detener esta situación para que no vuelva a pasar", puntualizó.