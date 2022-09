Estoy bien, quiero que dejen de preocuparse: Alejandra Guzmán

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Tras la aparatosa caída que sufrió la noche de ayer durante su presentación en la gala por la Herencia Hispana, celebrada en la ciudad de Washington, Alejandra Guzmán encendió las alarmas. Lo último que se supo sobre su estado es que había sido trasladada a un hospital y que la reportaban fuera de peligro.

Esta mañana de miércoles, la cantante decidió romper el silencio mediante un comunicado de prensa que se envió desde sus oficinas y en el que aseguran que la intérprete de "La Plaga" se encuentra bien y que ya fue dada de alta.

"Alejandra Guzmán está estable y bien después de caerse durante su actuación en el evento de la Hispanic Heritage Foundation. Como siempre, La Guzmán, estaba dándolo todo en el escenario cuando perdió el equilibrio. Fue transportada al hospital de la Universidad George Washington, donde fue tratada y dada de alta anoche.", se puede leer en el texto.

El mensaje venía acompañado con una grabación en la que, de propia voz de Alejandra, agradecían al público por sus muestras de cariño y se detallaba un poco más lo que sucedió durante el show: "Realmente estoy bien. Lo que pasó es que se me dislocó mi cadera derecha y es algo que puede pasar. Nunca me había pasado, pero en el Kennedy Center pasó", se le oye decir a la cantante.

Asimismo, pide que dejen de preocuparse por ella y promete a su público que habrá Alejandra para rato: "Quiero que se dejen de preocupar, que sepan que estoy bien, Voy pronto a mmi casita y no hay fractura, gracias a Dios", finaliza.

Cabe destacar que, en los últimos años, la rockera enfrentó varios problemas de salud, no sólo por los biopolímeros que le fueron inyectados en los glúteos y que la llevaron en varias ocasiones a la sala de quirófano, también por un desgaste óseo a consecuencia del trabajo físico que ha hecho como bailarina.