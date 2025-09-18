Estrenan documental sobre el caso Debanhi Escobar en HBO Max
La docuserie de cuatro episodios aborda la desaparición, hallazgo y lucha por justicia en el caso de Debanhi Escobar.
El caso de Debanhi Escobar ha sido uno de los más mediáticos y controversiales en México en los últimos años. Su desaparición y posterior hallazgo sin vida en una cisterna de un motel en Monterrey generaron una ola de indignación y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades.
La serie documental "Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?" busca arrojar luz sobre este caso, ofreciendo una visión más humana y cercana a la joven y su familia.
¿Cuándo y dónde se estrena el documental sobre Debanhi Escobar?
El estreno es este 18 de septiembre en HBO Max, dentro del catálogo de Max Originals, disponible para suscriptores en América Latina.
¿Cuántos episodios tiene la docuserie y qué abordan?
La producción consta de cuatro episodios:
La desaparición: reconstruye la noche en que Debanhi fue vista por última vez.
La búsqueda: documenta el esfuerzo de la familia y la comunidad por encontrarla.
El hallazgo: analiza el descubrimiento de su cuerpo y las circunstancias que lo rodearon.
La lucha por justicia: explora las acciones legales y sociales emprendidas por la familia.
Impacto en la opinión pública
La docuserie ha reavivado el debate en redes sociales y medios de comunicación sobre la violencia de género, la desaparición de mujeres y el actuar de las autoridades en estos casos. Muchos usuarios han mostrado su apoyo a la familia Escobar y han destacado la importancia de visibilizar la tragedia para exigir justicia.
"Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?" es una producción que va más allá de los hechos policiales, pues ofrece una mirada profunda y humana sobre lo ocurrido, manteniendo viva la memoria de la joven y la exigencia de justicia en su nombre.
