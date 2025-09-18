Al alza, víctimas de delitos y percepción de inseguridad en SLP

En 2024, el número de víctimas de delitos de 18 años y más fue de 23.1 millones de personas en México, equivalente a una tasa de 24 mil 135 víctimas por cada 100 mil habitantes (prevalencia delictiva), cifra 3.5% superior a las 23 mil 323 reportadas en 2023, con lo que liga dos años al alza.

Esas cifras forman parte de los los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En San Luis Potosí, la tasa de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa, registró un aumento del 8 por ciento, de 2023 a 2024.

En total, fueron 25 mil 468 afectados por cada 100 habitantes, a diferencia de 23 mil 591 de 2023.

También, entre marzo y abril de 2025, el 75.6% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su entidad federativa era inseguro debido a la delincuencia (la cifra resultó estadísticamente superior a la de 2024).

En el caso de San Luis Potosí, el 76.3% de las y los potosinos consideró que vivir en su entidad es inseguro.

- Victimización

Las tasas de prevalencia por género fueron de 23 mil 399 para las mujeres, lo que significó un aumento anual de 2.2%, y de 25 mil 10 para los hombres, 5.0% más que un año antes, conforme con los datos publicados.

Las tasas de prevalencia del delito más altas se registraron en el Estado de México, con 34 mil 851 casos por cada 100 mil habitantes; Ciudad de México, con 30 mil 804 y Tlaxcala, con 30 mil 498.

Las cifras más bajas se presentaron en los estados de Chiapas, con 15 mil 576; Tamaulipas, con 16 mil 537, y Michoacán, con 16 mil 537.

Del total de delitos ocurridos, en 93.2% no se investigó (lo que se conoce como cifra oculta o cifra negra), tasa superior al 92.9% observado un año antes. Foto: Ilustrativa / Especial

- Cifra negra

Del total de delitos ocurridos en 2024, solo 9.6% se denunció. El Ministerio Público (MP) o Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en 70.5% de estas denuncias.

Lo anterior implica que del total de delitos ocurridos, en 93.2% no se investigó (lo que se conoce como cifra oculta o cifra negra), tasa superior al 92.9% observado un año antes.

Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades destacan la pérdida de tiempo con 34.6% y desconfianza en la autoridad con 14.0%, las cuales responden a causas atribuibles a la autoridad.