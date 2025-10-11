logo pulso
Estreno de 'Las locuras' en el Festival Internacional de Cine de Morelia

La película 'Las locuras' de Rodrigo García se estrena en el FICM para reflexionar sobre la salud mental en la sociedad actual

Por EFE

Octubre 11, 2025 08:51 p.m.
A
Estreno de Las locuras en el Festival Internacional de Cine de Morelia

Morelia (México), 11 oct (EFE).- ´Las locuras´, del director colombiano Rodrigo García, tiene su estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el más importante de México, para reflexionar sobre cómo "la salud mental muchas veces está en función de adaptarse a un mundo que está podrido" sobre todo en un contexto patriarcal.

"No es saludable estar adaptado a un mundo profundamente enfermo, de cierta manera, la gente loca muchas veces tiene muchísimo sentido porque está tratando de hacernos ver algo que no está funcionando en esta sociedad", afirmó la actriz Cassandra Ciangherotti, quien protagoniza a Renata, previo a la función de gala y alfombra roja del filme este sábado.

Una opinión que compartió en una conferencia de prensa la intérprete mexicana Ilse Salas, parte del elenco y quien mantiene una relación oculta con el personaje de Ciangherotti, aunque agregó que, en el caso de las mujeres, la locura va acompañada del estigma fundado por la "sociedad patriarcal".

"Siento que hay una larga historia en cómo nosotras, las mujeres, afrontamos el estigma de la locura en una sociedad patriarcal. Entre nosotras, lo que ocurre en esta película no nos parecen locuras, es nuestra cotidianidad es ser emocionales (...) Es gritar, es llorar y romper algo", argumentó.

La cinta, distribuida por Netflix, se inspira, en cierta medida, en un brote bipolar que tiene un amigo del director, episodio con el que creó al personaje de Renata.

Una mujer que sufre un brote psicótico y es encerrada por su padre (Alfredo), un momento que desencadena la euforia de seis historias femeninas interpretadas por grandes talentos del cine mexicano, como Ángeles Cruz, Luisa Huertas o Naian González.

Es a través de la locura de Renata que el filme cuestiona si realmente las vidas ordenadas son las más cuerdas y también cómo la sociedad atraviesa a mujeres de diferentes clases sociales, profesiones y personalidades.

Otra de las grandes temáticas del largometraje, es cómo la sexualidad se fusiona con la cordura o a falta de ella.

"Es imposible no abordar el sexo en cuanto a cómo se usa para lo que quieres, cuando es sexo para lograr control, o pedir cosas", apuntó por su parte Rodrigo García.

Además, confesó que siempre entra "temeroso a los temas sexuales" al ser un hombre escribiendo sobre mujeres, aunque es el propio reparto femenino quienes lo orientan.

García también aseguró que los personajes femeninos y sus voces son su manera de "hablar de emociones" sin tener que desnudarse por completo.

Confesó que las mujeres le parecen "algo exótico" con lo que trabajar en sus cintas, aunque admitió no ser muy diferente del resto de individuos de su género.

"Dentro de mi cabeza soy un cerdo como cualquier hombre", bromeó el cineasta, de 66 años.

´Las locuras´ se estrena el próximo 20 de noviembre en Netflix, y desde este sábado los asistentes del FICM en la ciudad mexicana de Morelia (oeste de México) podrán ver la película en diversas funciones especiales. EFE

