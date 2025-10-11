logo pulso
Seguridad

Fallece motociclista arrollado por automóvil

Por Redacción

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Un joven motociclista perdió la vida al ser arrollado por un automóvil al circular por el puente inferior de puente del bulevar Rocha Cordero y la avenida Coronel Romero, cuando llegó la ayuda ya no había nada por hacer.

    El hecho tuvo lugar después de la media noche del jueves, cuando el ahora occiso se desplazaba por el bulevar Rocha Cordero y fue en la parte inferior del puente Coronel Romero, en donde fue arrollado por un automóvil color blanco que lo proyectó sobre la zona de rodamiento.

    A causa del impacto, el joven motociclista presentó múltiples lesiones en todo el cuerpo, especialmente en la cabeza, y quedó tirado enmedio de un charco de sangre.

Algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y minutos después llegaron los socorristas, que por desgracia ya nada pudieron hacer para salvarle la vida.

    Elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área del percance, más tarde arribó el personal de Servicios Periciales para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares.

    Tanto la motocicleta como el automóvil fueron  depositados en una pensión, mientras se llevan a cabo las diligencias por parte del Ministerio Público. 

