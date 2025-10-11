logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

COMPARTEN FELICIDAD CON SUS SERES QUERIDOS Y AMIGOS

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

M aribel Díaz de León y Santiago Rubín de Celis unieron sus vidas por amor, en una sobria ceremonia, que se efectuó en la capilla de Guadalupe de la Acción Católica.

Sus papás testificaron emocionados los sobrios esponsales.

Con ellos, estuvieron sus hermanos, a sí como seres queridos y amistades cercanas.

Los novios intercambiaron promesas de amor, respeto y fidelidad; ante Dios, se dieron el “Si acepto”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Enseguida, el sacerdote les impartió el sacramento del matrimonio y bendijo los símbolos que les entregaron los padrinos.

Al final de la Eucaristía, Maribel y Santiago recibieron una prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Más tarde, los jóvenes esposos llegaron a la espléndida recepción, en la que compartieron con sus invitados instantes de gran felicidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE
UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

SLP

Maru Bustos

COMPARTEN FELICIDAD CON SUS SERES QUERIDOS Y AMIGOS

COLECCIÓN PRÊT-A-PORTER
COLECCIÓN PRÊT-A-PORTER

COLECCIÓN PRÊT-A-PORTER

SLP

EFE

PRIMAVERA VERANO 2026 EN LA SEMANA DE LA MODA EN PARÍS

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!
¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

SLP

Maru Bustos

LE EXPRESAN AFECTO Y ADMIRACIÓN

CASA XOLO, COCINA ANCESTRAL
CASA XOLO, COCINA ANCESTRAL

CASA XOLO, COCINA ANCESTRAL

SLP

Redacción

EL NUEVO FUEGO GASTRONÓMICO QUE ENCIENDE EL CORAZÓN DE SAN LUIS POTOSÍ.