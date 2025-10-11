› Estira y afloja › Notario cesado

Es la temporada de cartas de deseos de las dependencias estatales, que están formalizando sus propuestas de presupuesto para 2026.

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado solicitó 311.1 millones de pesos. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), 233.5 millones de pesos

Los organismos de agua y el Congreso manejan un posible incremento en las tarifas por 3.2 por ciento para el año entrante.

El problema está en que será difícil que las expectativas se cumplan, sobre todo para los organismos que no tienen el favor del gallardismo.

El manejo presupuestal en los últimos años no ha sido generoso y ha sido selectivo. El Ceepac, por ejemplo, sigue reclamando recursos para saldar los gastos que le generaron al organismo elecciones normales, como las del año pasado, y extraordinarias, como la del Concejo de Pozos.

Conforme avancen los meses, las negociaciones irán definiendo quiénes serán los beneficiados y los afectados por el presupuesto.

Hace un buen tiempo que no se registraba lo que oficializó ayer el Periódico Oficial del Estado: un notario en funciones fue suspendido por causas penales.

Se trata del notario público número 5 de Ciudad Valles, Raúl Martínez Quirós Estrada.

En julio de este año, el fedatario ganó notoriedad, de mala manera, cuando se anunció su detención en Querétaro por parte de la FGE. El notario había sido acusado por el delito de difusión ilícita de imágenes, en la que la víctima fue su expareja.

Por esa situación, un Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral lo vinculó al proceso. Las normas notariales impiden que una persona vinculada a proceso ocupe una notaría, por lo que se hace efectiva la causal de suspensión.

Susana Estrada, otra notaria de Valles, será encargada de atender los casos de su defenestrado colega.

Las lluvias que han caído estos días revelaron el segundo peor problema de la capital en estas temporadas (el primero es el de las inundaciones): los choques.

Ayer se registraron varios, con cuantiosos daños y un herido, en las zonas de siempre: el bulevar Río Santiago y la Salvador Nava.

Las autoridades de tránsito deberán estar muy pendientes, pero se trata más bien de un problema de los conductores, que no han aprendido a controlar sus vehículos en tiempos de lluvia. No es, desde luego, una situación generalizada, pero precisamente por las excepciones, es que el manejo a la defensiva debería ser

una prioridad.