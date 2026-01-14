logo pulso
Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Por primera vez "Bridgerton" celebra su premiere global en París

Por Redacción PULSO

Enero 14, 2026 01:41 p.m.
La cuarta temporada de Bridgerton ya tiene fecha de estreno.
Netflix confirmó que esta nueva entrega llegará dividida en dos partes: la primera se estrenará el 29 de enero, mientras que la segunda estará disponible el 26 de febrero de este año.

Esta temporada es una de las más esperadas por el público, ya que la historia toma como referencia el cuento de La Cenicienta, lo que ha generado altas expectativas entre los seguidores de la serie. Sin embargo, también ha provocado opiniones divididas, debido a que en temporadas anteriores los guionistas marcaron diferencias notables entre la adaptación televisiva y los libros originales.

Además, la premier mundial se llevó a cabo este 14 de enero en París, donde se presentaron productores y actores del elenco que encabezarán este proyecto, considerado uno de los más importantes de la plataforma para este año.


