Eugenio Derbez presenta 'El Juicio', serie que aborda la lucha por justicia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL Un padre descubre que su hija ha sido víctima de abuso a manos del hijo de un hombre poderoso. Cuando acude a las autoridades, se topa con un sistema que le da la espalda. La justicia parece reservada para quienes tienen dinero e influencias. Entonces surge la pregunta: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar un padre para proteger a su hija?

Esa es la premisa de "El Juicio", la nueva serie de Eugenio Derbez que saldrá en 2026 a través de Prime Video. Un drama intenso, inspirado en múltiples casos reales ocurridos en México, que promete mostrar una faceta completamente distinta del actor.

El actor de "No se acepta devoluciones" compartió durante el Upfront de Prime Video que el proyecto comenzó con una llamada de León Krauze, periodista que lo invitó a reunirse en marzo de 2020.

"Me dijo: ´tenemos que vernos. Tengo una idea que tengo que platicar´. Nos vimos el 19 de marzo y de inmediato le dije: ´Va, hagámosla´", recordó.

La historia fue desarrollada junto a Daniel Krauze, quien adaptó varias experiencias reales donde las víctimas fueron ignoradas por el sistema judicial mexicano.

"Son dos hombres, una especie de ajedrez entre dos padres que pelean por lo más importante para ellos: sus hijos", explicó Daniel, destacando que el corazón de la serie es este duelo moral y emocional.

"El Juicio" llegará a Prime Video en 2026

El elenco incluye al español Pedro Alonso, recordado por sus papeles en "La Casa de Papel" y "Berlín". En esta ocasión, interpreta al padre del agresor, un hombre dispuesto a usar todo su poder para encubrir a su hijo.

"El Juicio está inspirada en muchísimos casos reales donde la justicia fracasa... es un drama espectacular", adelantó el actor de "La Misma Luna".

Aunque el punto de partida es la violencia de género y la impunidad en México, el comediante mexicano espera que la serie conecte con audiencias de todo el mundo.

"Es una historia que va sobre lo más elemental, lo más primordial: qué haríamos nosotros por nuestros hijos. Espero que sea un tema universal y que conecte con ustedes", dijo.

Con ocho episodios grabados en Puebla y Ciudad de México, "El Juicio" es una producción de Amazon MGM Studios, 3Pas Studios, Visceral y Reclaim Entertainment. Su estreno está previsto para 2026 en Prime Video y se perfila como uno de los dramas más intensos en la carrera de Derbez.