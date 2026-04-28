Evangelina Elizondo y el asesinato de Ramón Gay

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).-

estuvo presente cuando su exmarido, el ingeniero

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asesinó al actorel 28 de mayo de 1960, con quien la actriz, quien le dio voz a la Cenicienta 10 años antes, estaba platicando dentro de su, la tragedia la marcaría por muchos años, pues algunos la señalaban como la responsable indirecta de los hechos.Se dijo que porPaganini hizo lo que hizo;ya no era su pareja y fue ella quien puso punto final tiempo atrás a sude amor que incluyó, infidelidad, violencia y amenazas de muerte.De Paganoni se decía que era, con negocios en el ramo hotelero, celoso y buscapleitos, pues ese no fue el primer enfrentamiento que tuvo y por el que terminó detenido, ya que acostumbraba aLos hechos ocurrieron a lasen la, cerca del emblemático, en el entonces Distrito Federal, tras el ataque, la actriz se subió a la ambulancia y acompañó a Ramón hasta el, donde el actor de 42 años se sometió a una cirugía de tres horas; cuando iban en la ambulancia, la actriz contó que Ramón le pidió que no lo dejara solo y que quería sobrevivir., de entonces 31 años declaró que horas antes del asesinato, ella y Ramón actuaron juntos en la" en elubicado en la Glorieta de Etiopía, en la colonia Narvarte.Después tuvieron una, fueron a uny frente a la casa de Ramón estaban platicando dentro delcuando el momento fue interrumpido por la aparición violenta de su exesposo.Al momento de la tragedia,y la actriz tenían unade edad.-----¿Qué contósobre el"Esaspero Ramón se interpuso", aseguró la actriza los periodistas antes de declarar ante las autoridades sobre lo sucedido aquella noche de mayo de 1960.Cuando fue cuestionada sobre si entre ella y su colegahabía un, ella lo negó y fue enfática al decir que su estado dele permitíalo que fuera, y así lo hizo."No tengo a nadie a quien pedirle permiso para hablar con un hombre o darle, pues soy soltera. En esa virtud acepté ir a buscarlo a su casa en la calle de Rhin número 60".Antes del reencuentro entrey Ramón, la actriz había ido aen un famosodonde por cierto no lo encontró, comode ello estuvieron la actrizy su esposo, a quienessaludó.Regresó a su casa para dejar a unay a suy después se fue a lacon Ramón. Ambos se fueron alPaseo ubicado encasi frente al, donde no estuvieron mucho tiempo.Regresaron a la, el actor apagó el carro y comenzaron a conversar de; la tranquilidad se rompió cuandoy comenzó a insultar a la actriz."De pronto sentí que alguien estaba a mi espalda. Volví el rostro y erami exesposo, que inició una andanada de injurias en mi contra. A gritos me pedía que. Traté de calmarlo indicándole que no tenía ningún derecho a intervenir en mi vida pero estaba ciego por los".intentó bajar adel automóvil por la fuerza, por lo que el actorintervino, el exesposo de la estrella sacó una pistola y uno de los balazos fue dirigido al, quien se desvaneció.El exesposo de la actriz, mientras que. Sobre el asesino, la actriz declaró que después de que se casó con él descubrió que él ya estaba casado por lo que pidió la anulación de su matrimonio y lade suElizondo confesó, además, que su exmarido tenía unacon la que tenía una; Paganoni se entregó días después y libró unaen Lecumberri.Días después del escándalo, el 1 de junio, Evangeliza Elizondocony acompañada de dosque le cuidaban la espalda; se presentó a las 6:30 de la mañana en los estudios Churubusco para ponerse a trabajar en la película "Tres balas perdidas".Llegó tan delicada que fue necesario en lade los estudios le aplicaron dospara que pudiera iniciar su trabajo.A lasyaestaba lista para colocarse