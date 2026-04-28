Evangelina Elizondo y el asesinato de Ramón Gay
Tras el incidente, Evangelina Elizondo retomó su carrera en cine con apoyo policial.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).-Evangelina Elizondo estuvo presente cuando su exmarido, el ingeniero José Luis Paganoni
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asesinó al actor Ramón Gay el 28 de mayo de 1960, con quien la actriz, quien le dio voz a la Cenicienta 10 años antes, estaba platicando dentro de su auto, la tragedia la marcaría por muchos años, pues algunos la señalaban como la responsable indirecta de los hechos.
Se dijo que por celos Paganini hizo lo que hizo; Evangelina ya no era su pareja y fue ella quien puso punto final tiempo atrás a su tormentosa historia de amor que incluyó malos tratos, infidelidad, violencia y amenazas de muerte.
De Paganoni se decía que era impulsivo, amante del alcohol, con negocios en el ramo hotelero, celoso y buscapleitos, pues ese no fue el primer enfrentamiento que tuvo y por el que terminó detenido, ya que acostumbraba a cargar un arma.
Los hechos ocurrieron a las 1:15 de la madrugada en la calle de Río Rhín, cerca del emblemático Paseo de la Reforma, en el entonces Distrito Federal, tras el ataque, la actriz se subió a la ambulancia y acompañó a Ramón hasta el hospital Rubén Leñero, donde el actor de 42 años se sometió a una cirugía de tres horas; cuando iban en la ambulancia, la actriz contó que Ramón le pidió que no lo dejara solo y que quería sobrevivir.
Evangelina, de entonces 31 años declaró que horas antes del asesinato, ella y Ramón actuaron juntos en la obra de teatro "Treinta segundos de amor" en el Teatro Rotonda ubicado en la Glorieta de Etiopía, en la colonia Narvarte.
Después tuvieron una cita, fueron a un restaurante y frente a la casa de Ramón estaban platicando dentro del auto cuando el momento fue interrumpido por la aparición violenta de su exesposo.
Al momento de la tragedia, José Luis y la actriz tenían una niña de ocho meses de edad.
-----¿Qué contó Evangelina Elizondo sobre el asesinato de Ramón Gay?
"Esas balas eran para mí pero Ramón se interpuso", aseguró la actriz Evangelina Elizondo a los periodistas antes de declarar ante las autoridades sobre lo sucedido aquella noche de mayo de 1960.
Cuando fue cuestionada sobre si entre ella y su colega Ramón Gay había un romance, ella lo negó y fue enfática al decir que su estado de mujer soltera le permitía decidir lo que fuera, y así lo hizo.
"No tengo a nadie a quien pedirle permiso para hablar con un hombre o darle cita, pues soy soltera. En esa virtud acepté ir a buscarlo a su casa en la calle de Rhin número 60".
Antes del reencuentro entre Evangelina y Ramón, la actriz había ido a buscar a su exesposo en un famoso restaurante donde por cierto no lo encontró, como testigos de ello estuvieron la actriz María Victoria y su esposo, a quienes Evangelina saludó.
Regresó a su casa para dejar a una sirvienta y a su pequeña hija y después se fue a la cita con Ramón. Ambos se fueron al restaurante Paseo ubicado en Paseo de la Reforma casi frente al cine Roble, donde no estuvieron mucho tiempo.
Regresaron a la calle de Río Rhin, el actor apagó el carro y comenzaron a conversar de cuestiones artísticas; la tranquilidad se rompió cuando Paganoni apareció y comenzó a insultar a la actriz.
"De pronto sentí que alguien estaba a mi espalda. Volví el rostro y era José Luis mi exesposo, que inició una andanada de injurias en mi contra. A gritos me pedía que bajara del automóvil. Traté de calmarlo indicándole que no tenía ningún derecho a intervenir en mi vida pero estaba ciego por los celos".
José Luis intentó bajar a Evangelina del automóvil por la fuerza, por lo que el actor Ramón Gay intervino, el exesposo de la estrella sacó una pistola y uno de los balazos fue dirigido al vientre del actor, quien se desvaneció.
El exesposo de la actriz huyó del lugar, mientras que Evangelinallamó a una ambulancia. Sobre el asesino, la actriz declaró que después de que se casó con él descubrió que él ya estaba casado por lo que pidió la anulación de su matrimonio y la patria potestad de su hija.
Elizondo confesó, además, que su exmarido tenía una amante con la que tenía una niña; Paganoni se entregó días después y libró una corta condena en Lecumberri.
Días después del escándalo, el 1 de junio, Evangeliza Elizondo regresó al trabajo con lentes negros y acompañada de dos policías secretos que le cuidaban la espalda; se presentó a las 6:30 de la mañana en los estudios Churubusco para ponerse a trabajar en la película "Tres balas perdidas".
Llegó tan delicada que fue necesario en la enfermería de los estudios le aplicaron dos inyecciones estimulantes para que pudiera iniciar su trabajo.
A las 7 de la mañana ya maquillada estaba lista para colocarse frente a la cámara.
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