Exmayordomo de Julio Iglesias revela detalles sobre su vida

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- El apoyo y los ataques le llueven a la par a Julio Iglesias, el cantante de 82 años enfrenta acusaciones de presunto acoso y agresión sexual ocurrido en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, y un exmayordomo del artista compartió su testimonio sobre cómo era vivir con él en sus lujosas casas.

El abogado de Iglesias ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España el archivo de las diligencias preprocesales, declaradas secretas que le ha provocado un "grave daño reputacional".

En un escrito de 15 páginas, el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, considera que los tribunales españoles "carecen (y por extensión la Fiscalía de la Audiencia Nacional) de Jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado".

Con Julio Iglesias, una "descarada promiscuidad"

Mientras la cuestión legal avanza, Antonio del Valle, un mayordomo de Julio Iglesias, contó en 1986, cómo era el entorno del cantante, cómo era vivir con él en su mansión de Miami.

El testimonio fue rescatado por la periodista española Carlota Corredera, quien en el programa "Directo al grano", compartió que Del Valle dijo que el entorno del artista español en esa mansión era un entorno de machismo primitivo y descarada promiscuidad y definió la mansión de Miami como un sultanato.

Un sultanado se refiere a un estado o país gobernado por un sultán, un sultán era el soberano, un monarca absoluto, y la relación del sultán con las mujeres estaba centralizada en el Harén Imperial, una institución social y política donde convivían la madre del sultán, sus esposas, concubinas, hijas y sirvientas.

El exmayordomo definió el estilo de vida en esa mansión como una organización tribal donde Julio era un tiránico; supuestamente se refería a las mujeres como "titis" (se usa para describir a una mujer, a menudo destacando que es joven o atractiva), y las trataba como "bestias casadas y sometidas".

La periodista destaca que estas declaraciones sobre el comportamiento de Julio Iglesias no son nuevas, son de al menos 30 años atrás, lo que revelaría un modus operandi de toda la vida por parte del cantante, catalogado como uno de los más importantes de la música romántica en la historia.