Joven Mexicana Relata Robo de Celular en TikTok

Los videos se han convertido en una de las herramientas más utilizadas a nivel mundial para compartir experiencias, emociones, consultas, reclamos, contar historias y documentar hechos. Es por eso que plataformas como Instagram, TikTok y Facebook son las redes sociales más elegidas porque permiten compartir estas producciones.

Ahora, TikTok ha sido el escenario en el que una joven mexicana decidió contar una triste experiencia que le tocó vivir en Santiago de Chile. A través de un video, informó a sus seguidores que sufrió el robo de su teléfono celular, mostrándose visiblemente angustiada por lo sucedido y recibiendo el apoyo de los internautas.

A través de su usuario @andoendu, la joven mexicana contó: "Amigos me robaron el celular. Yo sé que muchos me lo decían ,pero les juro que siempre lo cuidaba mucho cuando grababa". En estado de shock, explicó lo que le sucedió mientras caminaba en Chile.

"Fue tan estúpido porque iba al put# supermercado. Lo traía en la bolsa y literalmente lo saqué para ver si iba a bien", precisó y añadió que, cuando lo iba guardando, "iba muy pegada a la pared de la banqueta y pasó una moto y me lo quitó". La impotencia de la joven logró percibirse a lo largo del video y despertar la empatía de los espectadores.

Horas después, la joven volvió a hacer un posteo en TikTok y, con un tono más calmado, hizo referencia al robo sufrido en Chile. En esta oportunidad, explicó que estuvo cancelando todas sus cuentas: "Me siento muy agradecida porque tengo mi número mexicano y tengo ese chip aquí conmigo. Gracias a eso pude cerrar todas mis cuentas y cambiar contraseñas".

"Ahora sí, bienvenido a Chile", "Es que se te dijo tantas veces chiqui", "No es de mala onda, pero Stgo no es La Serena", "Malditos motochorros" y "Sé que no es tu culpa, pero Santiago es muy peligroso", fueron algunos de los mensajes que la joven recibió tras publicar el video. De todos modos, ella misma se consoló a remarcar que "Esto pasa en todo el mundo".