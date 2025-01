AMC presenta: The Walking Dead - Daryl Dixon y Carol

La serie "The walking dead: Daryl Dixon - The book of Carol" es prueba de que el apocalipsis zombie es un universo que siempre tiene sorpresas, nuevos caminos y personajes que ponen en contacto al espectador con los retos que los sobrevivientes del caos enfrentan para mantenerse con vida.

Ahora, en la segunda temporada del spin off que sigue a Daryl en su paso por Francia y ante el reencuentro tan esperado con Carol, hay interrogantes en torno a cómo llegaron ambos a este punto, tanto geográfico como emocional.

Con un nuevo capítulo cada lunes a las 22:00 horas a través de la señal de AMC, esta es una nueva oportunidad para Daryl Dixon (quien interpreta Norman Reedus) y para Carol Peletier (a quien da vida Melissa McBride). Ambos personajes se han sabido ganar la atención y el cariño del público que ha seguido a lo largo de los años esta franquicia.

Y es que Carol, luego de enfrentar maltrato y sometimiento por parte de Ed, su esposo, quien murió en un ataque de caminantes y luego de no saber más de Sophia, su hija, quien se pierde en un bosque, encontró en Dixon un amigo y compañero de batallas, quien le prometió encontrar a la chica.

Juntos se ganaron el título de líderes entre los grupos por los que transitaron. Ella se hizo experta en la atención a heridos y él en las armas, siempre buscando el encuentro con su amigo Rick, lo que alimenta su espíritu viajero y lo que lo lleva a encontrarse de repente en la costa francesa, preguntándose qué hace ahí y observando que también en ese lugar la desolación es la misma que se ve en Estados Unidos.

Son ya 15 años desde que se lanzó el primer título de esta franquicia, mismo tiempo en el que la audiencia ha seguido el paso de los sobrevivientes y ha sido testigo de los retos que han enfrentado para seguir con vida.

Ahora en "The walking dead: Daryl Dixon – The book of Carol" vemos que Daryl y Carol se profesan lealtad y que hay una gran amistad entre ambos que es puesta en pausa debido a que cada cierto tiempo se separan con la esperanza siempre de volver a estar juntos.

Dónde ver: AMC, cada lunes desde el 27 de enero.