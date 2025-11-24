Fallece a los 81 años el pionero del reggae Jimmy Cliff

NUEVA YORK (AP) — Jimmy Cliff, el carismático pionero del reggae y actor que predicó alegría, desafío y resiliencia a través de clásicos como "Many Rivers to Cross", "You Can Get it If You Really Want" y "Vietnam", además de protagonizar la emblemática película "The Harder They Come" ("Caiga quien caiga"), ha fallecido a los 81 años.

Su familia publicó un mensaje el lunes en sus redes sociales informando que murió debido a una "convulsión seguida de neumonía". No se disponía de información adicional de momento.

"Para todos sus fans alrededor del mundo, por favor sepan que su apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera", se lee en parte del anuncio. "Realmente apreciaba a cada uno de sus fans por su amor".

Cliff era un originario de Jamaica y tenía un carácter animado y un don para las frases pegajosas y letras temáticas que se unió a la emergente escena musical de Kingston en su adolescencia y ayudó a liderar un movimiento en los años 60 que incluyó a futuras estrellas como Bob Marley, Toots Hibbert y Peter Tosh. A principios de los años 70, aceptó la oferta del director Perry Henzell para protagonizar una película sobre un aspirante a músico de reggae, Ivanhoe "Ivan" Martin, que recurre al crimen cuando su carrera se estanca. Henzell nombró la película "The Harder They Come" después de sugerir el título como una posible canción para Cliff.

"Ivanhoe era un personaje real para los jamaicanos", dijo Cliff a Variety en 2022, con motivo del 50 aniversario de la película. "Cuando era niño, solía escuchar sobre él como un hombre malo. Un verdadero hombre malo. Nadie en Jamaica, en ese momento, tenía armas. Pero él tenía armas y disparó a un policía, así que era alguien a quien temer. Sin embargo, ser un héroe era la manera en que Perry quería hacer su nombre, un antihéroe en la forma en que Hollywood convierte a sus malos en héroes".

"The Harder They Come", retrasada por unos dos años debido a financiamiento esporádico, fue el primer gran lanzamiento comercial que salió de Jamaica. Vendió pocas entradas en su estreno inicial, a pesar de los elogios de Roger Ebert y otros críticos. Pero ahora se considera un referente cultural, con una banda sonora ampliamente citada como una de las mejores de todos los tiempos y como un punto de inflexión en el ascenso mundial del reggae.

Por un breve tiempo, Cliff rivalizó con Marley como el artista más destacado del género. En un álbum que incluía a Toots and the Maytals, los Slickers y Desmond Dekker, Cliff fue el artista destacado en cuatro de las 11 canciones, todas bien ubicadas en el canon del reggae.

"Sitting in Limbo" era una reflexión melancólica pero esperanzadora sobre una vida en movimiento inquieto. "You Can Get it If You Really Want" y la canción principal eran llamados a la acción y promesas de pagos finales: "The harder they come, the harder they fall, one and all" (Cuanto más duro vienen, más duro caen, todos y cada uno). Cliff, por otro lado, deja escapar un grito cansado en "Many Rivers to Cross", un testimonio al estilo gospel que escribió después de enfrentar el racismo en Inglaterra en los años 60.

"Fue un momento muy frustrante. Llegué a Inglaterra con grandes esperanzas, y vi cómo mis esperanzas se desvanecían", dijo a Rolling Stone en 2012.

La música sigue viva

La carrera de Cliff alcanzó su punto máximo con "The Harder They Come", pero, después de un descanso a finales de los años 70, trabajó constantemente durante décadas, ya sea en sesiones con los Rolling Stones o colaboraciones con Wyclef Jean, Sting y Annie Lennox, entre otros. Mientras tanto, su música temprana seguía viva. Los sandinistas en Nicaragua usaron "You Can Get it If You Really Want" como tema de campaña y Bruce Springsteen ayudó a expandir la audiencia de Cliff en Estados Unidos con su versión en vivo de "Trapped" del astro del reggae, incluida en el álbum benéfico de un millón de ventas de 1985, "We Are the World". Otros que interpretaron sus canciones incluyeron a John Lennon, Cher y UB40.

Cliff fue nominado a siete premios Grammy y ganó dos veces por mejor álbum de reggae: en 1986 por "Cliff Hanger" y en 2012 por el bien llamado "Rebirth", ampliamente considerado como su mejor trabajo en años. Sus otros álbumes incluyeron "The Power and the Glory", "Humanitarian" y el lanzamiento de 2022 "Refugees", todos nominados al Grammy. También participó en el himno de protesta de Steve Van Zandt, "Sun City", y actuó en la comedia de Robin Williams "Club Paradise", para la cual contribuyó con varias canciones a la banda sonora y cantó con Elvis Costello en el rockero "Seven Day Weekend".

En 2010, Cliff fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Su nombre verdadero era James Chambers, nació en los suburbios de Saint James y, al igual que Ivan Martin en "The Harder They Come", se mudó a Kingston en su juventud para convertirse en músico. A principios de los años 60, Jamaica estaba consiguiendo su independencia de Gran Bretaña y los primeros sonidos del reggae, primero llamados ska y rocksteady, ganaban popularidad. Llamándose a sí mismo Jimmy Cliff, tuvo varios éxitos locales, incluyendo "King of Kings" y "Miss Jamaica", y, después de superar las barreras que derribaron a Martin, fue llamado para representar a su país en la Feria Mundial de 1964 en Nueva York.

"(El reggae) es una música pura. Nació de la clase más pobre", dijo a Spin en 2022. "Surgió de la necesidad de reconocimiento, identidad y respeto".

Cerca del estrellato

Su popularidad creció en la segunda mitad de los años 60, y firmó con Island Records, el sello de reggae líder en el mundo. El fundador de Island, Chris Blackwell, intentó en vano comercializarlo para audiencias de rock, pero Cliff aún logró llegar a nuevos oyentes. Tuvo un éxito con una versión de "Wild World" de Cat Stevens, y alcanzó el top 10 en el Reino Unido con la edificante "Wonderful World, Beautiful People". El ampliamente escuchado canto de protesta de Cliff, "Vietnam", fue inspirado en parte por un amigo que había rendido servicio en la guerra y volvió sumamente dañado.

Su éxito como creador de álbumes e intérprete en vivo llevó a Henzell a buscar una reunión con él y halagarlo para que aceptara el papel: "Sabes, creo que eres mejor actor que cantante", recordó Cliff que le dijo. Consciente de que "The Harder They Come" podría ser un avance para el cine jamaicano, deseaba abiertamente el estrellato, aunque Cliff seguía sorprendido por lo conocido que se volvió.

"En aquellos días éramos pocos los descendientes africanos que logramos algún tipo de reconocimiento", dijo a The Guardian en 2021. "Era más fácil en la música que en las películas. Pero cuando empiezas a ver tu cara y nombre en el costado de los autobuses en Londres, era como: '¡Guau!, ¿qué está pasando?'".