Asesinan a exregidor en Villa de Zaragoza

VILLA DE ZARAGOZA.- El exregidor priísta de Villa de Zaragoza, Rafael Cárdenas Govea, fue asesinado la mañana de este domingo en una zona rural de ese municipio, en donde individuos armados lo atacaron cuando se desplazaba a bordo de una camioneta y ahí quedó sin vida víctima de los balazos que recibió.

De acuerdo a información disponible, Cárdenas Govea fue interceptado por los delincuentes en un camino vecinal que parte de la carretera estatal 22, a la altura de una pista de carreras de caballos denominada Carril La Bonita.

Iba a bordo de su camioneta tipo pick up cuando los maleantes le dispararon de corta distancia propinándole diversos impactos de bala para luego darse a la fuga, en tanto que él perdió la vida casi de forma inmediata a causa de los tiros que recibió, quedando dentro de su unidad.

Posteriormente, al lugar acudió personal de la Vicefiscalía Científica de la Fiscalía General del Estado, para realizar una inspección en la escena del crimen y realizar el levantamiento del cuerpo, ordenando su traslado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones sobre el homicidio para dar con los responsables, de los que hasta ahora se carece de pistas.

Rafael Cárdenas Govea participaba en la política de Villa de Zaragoza, en donde se desempeñó como regidor por parte del PRI y fue dos veces candidato a la alcaldía.

En la administración de la alcaldesa Paloma Bravo García participó en la toma de la Presidencia Municipal y fue denunciado por violencia de género, lo que le valió una sanción por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.