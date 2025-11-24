Bloqueos carreteros desde las 7 de la mañana

CIUDAD VALLES.- El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunció bloqueos carreteros en todo el país, acá en la Huasteca y en Zona Media habrá cierres por Ébano y en el municipio de Rioverde.

El anuncio fue hecho desde antes de que terminara la semana y apunta a diferentes ejes carreteros principales del país, como por ejemplo, aquí en la Huasteca, en el municipio de Ébano, en donde los productores de granos locales protestan por la presunta falta de apoyo del Gobierno federal e invitan a ganaderos, ciudadanos en general a sumarse a una marcha que irá de Casas Blancas a las instalaciones de la Secretaría de Agricultura.

En el lado occidente, el cierre sería en Rioverde, a la altura del sitio donde podría decirse que se bifurca la carretera de cuota y la libre.

La cita de los campesinos es desde las siete de la mañana y se habla de un paro total, cuestión que cambiará la agenda de actividades económicas de toda la región y del país.

