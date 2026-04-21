Fallece Alan Osmond tras años con esclerosis múltiple en Utah

NUEVA YORK (AP) — Alan Osmond, el miembro de mayor edad del exitoso grupo familiar The Osmonds, murió el lunes tras décadas con esclerosis múltiple. Tenía 76 años.

Según un portavoz de la familia, la esposa de Alan, Suzanne Osmond, y sus ocho hijos varones estaban con él en su casa de Lehi, Utah, en el momento de su muerte. Antes de fallecer, Alan usaba una silla de ruedas y pasó una semana en cuidados intensivos antes de regresar a casa el jueves con cuidados paliativos.

Alan Osmond y su legado musical

Compositor e intérprete talentoso, Alan Osmond ayudó a escribir algunos de los mayores éxitos de los Osmond Brothers, entre ellos "One Bad Apple", "Crazy Horses" y "Are You Up There?"

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Nacido en Ogden, Utah, el 22 de junio de 1949 y criado en un hogar mormón, la célebre carrera musical de Alan Osmond comenzó en la década de 1950, cuando él y sus hermanos Wayne, Merrill y Jay formaron un cuarteto. Era el mayor del grupo que actuaba y el tercero de mayor edad entre sus hermanos.

Los hermanos trabajaron en el circuito de ferias estatales en Utah hasta que una visita a Disneyland los llevó a debutar en televisión en "Disney After Dark" en 1962.

El grupo se convirtió en habitual de "The Andy Williams Show", donde se dieron a conocer y forjaron su imagen sana y animada, alcanzando su punto máximo como quinteto a inicios de la década de 1970, cuando el hermano menor Donny Osmond se convirtió en la estrella revelación. En 1971, los Osmond sumaron nueve discos de oro, superando las mejores marcas en un solo año de Elvis y los Beatles.

A mediados y finales de la década de 1970, Alan se convirtió en productor principal del exitoso programa de televisión de ABC "The Donny and Marie Show", protagonizado por su hermano y su hermana.

Los Osmond Brothers originales, Alan, Wayne, Merrill y Jay, regresaron al escenario en 1982 como un grupo de música country y lograron varios éxitos, entre ellos "I Think About Your Lovin´". En ese momento, Alan comentó a The Associated Press que cambió de grabar rock a música country porque encajaba mejor con su imagen sana.

"La música country realmente es la columna vertebral de Estados Unidos", afirmó. "No es algo que simplemente viene y se va. Y nosotros somos algo así como abanderados. Eso también se encuentra en el ámbito del country".

Diagnóstico y legado familiar

A Alan Osmond le diagnosticaron esclerosis múltiple (EM) en 1987. Eso lo llevó a retirarse de actuar con su familia.

Su hermano Wayne Osmond murió a los 73 años en 2025 tras sufrir un derrame cerebral.

"Él es mi héroe", declaró por teléfono a The Associated Press el martes Doug Osmond, uno de los hijos de Alan. "Nunca he conocido a nadie más positivo en mi vida. Nunca, ni una sola vez, lo escuché quejarse. Él decía: ´Puede que yo tenga EM, pero la EM no me tiene a mí´. Ese era su lema y siempre estaba preocupado por los demás. ... La familia siempre fue la prioridad y su fe estaba en todo lo que hacía".

En cuanto a sus logros musicales, Doug recordó haber visto a otros músicos famosos deshacerse en elogios hacia su padre. "Lo vi con Steven Tyler, lo vi con Brad Paisley. Lo vi con Justin Timberlake y Donnie Wahlberg", señaló. "Todos conocían su genialidad y su capacidad".

En un comunicado en redes sociales el martes, Donny Osmond llamó a Alan Osmond su "protector" y "guía", y expresó que era "quien en silencio cargó con tanta responsabilidad para que el resto de nosotros pudiéramos brillar".

Merrill Osmond también le rindió homenaje en una publicación en redes sociales, al explicar que vio a su hermano enfermo dos días antes.

"Hablamos como hablan los hermanos, de corazón a corazón. Estaba luchando, pero cuando compartí uno o dos chistes, encontró la fuerza para soltar una risita... y luego sonrió", escribió en Facebook. "Necesito que sepan esto... él no me ha dejado. Lo he sentido. He sentido su silencioso aliento diciéndome que siga adelante... que siga construyendo fe... que siga compartiendo luz".

A Alan le sobreviven su esposa, Suzanne; sus ocho hijos, Michael, Nathan, Doug, David, Scott, Jon, Alex y Tyler; 30 nietos; cinco bisnietos; sus hermanos Virl, Tom, Merrill, Jay, Donny y Jimmy; y su hermana Marie.

Los planes del servicio funerario se darán a conocer más adelante.