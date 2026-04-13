Fallece Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos Verdes

El rock en español atraviesa un nuevo duelo. El guitarrista Felipe Staiti, figura clave en la historia de Enanitos Verdes, falleció este lunes a los 64 años tras permanecer internado por complicaciones de salud.

Estado de salud y complicaciones de Felipe Staiti

La noticia fue dada a conocer por el secretario de Cultura, Diego Gareca, quien expresó públicamente su pesar y destacó el legado artístico del músico, al que definió como uno de los talentos más representativos de la escena musical.

El estado de salud de Staiti se había visto afectado desde finales de 2024, luego de una gira conmemorativa por los 40 años del primer disco del grupo. Durante ese recorrido, el guitarrista contrajo una infección bacteriana en México que, sumada a su condición de celiaquía, derivó en una crisis severa que incluyó deshidratación y una prolongada hospitalización.

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Tras aquel episodio, el propio músico había relatado que la situación significó una especie de "reinicio" físico: perdió alrededor de 15 kilos y enfrentó dificultades en su capacidad vocal, lo que obligó a la banda a suspender presentaciones en distintos países de la región.

Impacto en Enanitos Verdes y legado musical

La muerte de Staiti ocurre casi dos años después del fallecimiento de Marciano Cantero, ocurrido en 2022 por problemas renales. A partir de entonces, el guitarrista había asumido un rol central dentro del grupo, incluso como vocalista principal, en medio del proceso de duelo y reconfiguración de la banda.

Pese a las dificultades, el proyecto musical seguía activo. Staiti se encontraba organizando una gira por Estados Unidos junto a la agrupación española Hombres G, además de trabajar en un disco de grandes éxitos con colaboraciones de artistas de distintos países.

El fallecimiento del músico se produce en un momento simbólico para la banda: días antes, "Lamento Boliviano" había superado las mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en una de las canciones más escuchadas del rock en español.

Con su partida, el rock latinoamericano despide a una de sus guitarras más emblemáticas.