Ricardo Anaya celebra apertura al fracking en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- Al celebrar que la presidenta Claudia Sheinbaum acepte el uso de fracking y la inversión privada para la extracción de gas, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, advirtió que las "telarañas mentales ideológicas" del expresidente Andrés Manuel López Obrador pusieron en riesgo "gravísimo" la soberanía mexicana.

PAN critica prohibición del fracking y dependencia energética

En entrevista de medios, el legislador recalcó que "por las telarañas de López Obrador se prohibió el uso de tecnologías no convencionales, es decir, el fracking, y prácticamente todo el gas natural que importamos lo estamos importando de Estados Unidos. Y además hay que tomar en cuenta que estamos importando más del 75 por ciento del gas natural".

Señaló que mientras otros países tienen reservas importantes y capacidad de almacenamiento, México no la tiene.

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"Para tenerlo claro, si el día de mañana el gobierno de Estados Unidos nos cerrara la llave del gas natural, solo duramos dos días con gas natural en México. Y es imposible en dos días sustituir ese gas natural con barcos, porque eso toma mucho tiempo.

"Es decir, esta telaraña mental, este dogmatismo de López Obrador que prohibió estos métodos no convencionales nos llevó además a un tremendo absurdo. Resulta que pasando la frontera con Estados Unidos, a unos cuantos metros, en el mismo Golfo de México, los gringos con esos métodos extraen el gas natural y nos lo venden a nosotros", apuntó.

Ricardo Anaya celebra cambio en política energética

Anaya Cortés dijo que es de celebrarse, "aunque les haya tomado ocho años, que el gobierno hoy entienda, primero, que no tiene nada de malo utilizar este tipo de métodos no convencionales, siempre y cuando se haga en estricto apego a las normas ambientales.

"Y segundo, la urgencia de que México produzca su propio gas natural. O sea, nada más imagínense el riesgo en el que hoy está toda la industria mexicana por el hecho de que Estados Unidos pudiera un día cerrar la llave y no permitir el ingreso de gas natural a nuestro país".

Calificó de "increíble" que al gobierno morenista le haya tomado ocho años y que hasta ahora comprenda que no tiene nada de malo permitir a la iniciativa privada invertir sus propios recursos, bajo su propio riesgo para extraer gas, que de todas maneras, de acuerdo a la Constitución, es propiedad de la nación.

Afirmó que el camino es que Pemex pueda hacer alianzas con particulares que sí tienen esta tecnología, que podamos extraer el gas y que entonces sí seamos soberanos energéticamente.

"Nuestro llamado es a dejar atrás estas telarañas mentales y, por supuesto, celebrar, aunque sea verdaderamente tarde, que se haya entendido que no implica privatizar el hacer alianzas con la iniciativa privada, como repitieron hasta el cansancio, y que nada tiene de malo utilizar métodos no convencionales, siempre y cuando sea con apego al medio ambiente", insistió.

Ricardo Anaya aseguró que este cambio de estrategia es un distanciamiento absoluto entre la presidenta Sheinbaum y su antecesor.

Recordó que durante el sexenio de López Obrador, cuando el PAN proponía que el gobierno, a través de Pemex, hiciera alianzas con particulares, el gobierno respondía que eso es privatizar el petróleo y el gas.

"Y nosotros lo que decíamos hasta el cansancio, y ahora nos da la razón el gobierno de Morena, es que eso no es privatizar, es permitir al particular utilizar sus recursos, su tecnología, pero al final, de acuerdo a la Constitución, el gas y el petróleo siguen siendo propiedad de la nación.

Y segundo, porque esta cerrazón a utilizar métodos no convencionales nos llevó a depender al 100% de Estados Unidos. O sea, fíjense el absurdo. Sí permitimos que lo haga el país vecino y nos venda ese mismo gas, pero nosotros nos atamos de manos y no lo hacemos por razones estrictamente ideológicas. Esto claramente implica un viraje de 180 grados respecto de las telarañas mentales lopezobradoristas", concluyó.