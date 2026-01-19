logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA AMISTAD COMO TERRITORIO COMÚN

Fotogalería

LA AMISTAD COMO TERRITORIO COMÚN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Fallece Valentino Garavani, referente de la moda a los 93 años

Valentino Garavani, reconocido por su 'Rojo Valentino', transformó la alta costura y el prêt-à-porter de lujo.

Por El Universal

Enero 19, 2026 12:34 p.m.
A
Fallece Valentino Garavani, referente de la moda a los 93 años

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- El mundo de la moda pierde a una de sus figuras más emblemáticas. Valentino Garavani, el diseñador italiano que transformó el lujo y elevó la elegancia a una forma de arte, falleció este lunes en su residencia en Roma, rodeado de sus seres queridos, informaron fuentes de la maison.

Valentino, tenía 93 años y una carrera que abarcó más de seis décadas, durante las cuales su visión estética redefinió la alta costura y el "prêt-à-porter" de lujo. Entre sus aportes más icónicos está el llamado "Rojo Valentino", un matiz de rojo intenso que se convirtió en sello distintivo de la marca y que marcó tendencia global desde mediados del siglo XX.

A lo largo de su carrera, Valentino no solo vistió a celebridades, realeza y estrellas de Hollywood, sino que logró hacer del glamour una forma atemporal de elegancia y sofisticación, influyendo profundamente en generaciones de diseñadores y amantes de la moda.

Con su partida, Valentino deja un legado imborrable en la historia del estilo: una casa que aún hoy es sinónimo de elegancia, lujo y belleza clásica, así como una visión que trascendió épocas y tendencias para inspirar a diseñadores, estilistas y públicos alrededor del mundo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece Valentino Garavani, referente de la moda a los 93 años
Fallece Valentino Garavani, referente de la moda a los 93 años

Fallece Valentino Garavani, referente de la moda a los 93 años

SLP

El Universal

Valentino Garavani, reconocido por su 'Rojo Valentino', transformó la alta costura y el prêt-à-porter de lujo.

Padre de Frida Sofía evita hablar de Enrique Guzmán en entrevista
Padre de Frida Sofía evita hablar de Enrique Guzmán en entrevista

Padre de Frida Sofía evita hablar de Enrique Guzmán en entrevista

SLP

El Universal

Pablo Moctezuma se niega a abordar el tema de Enrique Guzmán en reciente entrevista

ARMYs marchan hacia Profeco por concierto de BTS
ARMYs marchan hacia Profeco por concierto de BTS

ARMYs marchan hacia Profeco por concierto de BTS

SLP

El Universal

Profeco intervendrá en polémica por conciertos de BTS en México

Series y películas para enfrentar el Blue Monday
Series y películas para enfrentar el Blue Monday

Series y películas para enfrentar el Blue Monday

SLP

El Universal