No hubo ninguna respuesta oficial a la revelación de que 2025 fue el año en el que se registró un récord en la incidencia delictiva en el estado, con más de 60 mil denuncias.

Ni siquiera la notoria disminución en la incidencia de los delitos de alto impacto, homicidios dolosos, feminicidios, robos y extorsión dieron argumentos para controvertir la contundencia del dato revelado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Lamentablemente, no será la primera información negativa que derive de la actualización de las cifras delictivas del fin de año.

Es el caso de la información de hoy en torno al robo de carga en las carreteras que cruzan la entidad.

Desde hace años, San Luis ha destacado, de manera negativa, por esta modalidad delictiva. Y el 2025 no fue la excepción, aún y cuando registró una leve reducción en el número de denuncias.

El año pasado mostró la paradoja de que, disminuyeron los casos, el estado subió del cuarto al tercer lugar en el ranking de las entidades federativas sobre ese delito. Es decir, empeoró su situación.

Lo anterior porque el estado con el que intercambió posición, Michoacán, disminuyó en mayor magnitud sus cifras. Con eso, pasó la estafeta negativa al estado.

La única buena noticia en este asunto es que ese tercer lugar de San Luis Potosí está aún lejos de las entidades punteras. Mientras que en nuestro estado los casos se muestran por centenares, en el Edomex y en Puebla, los robos se cuentan por miles.

Pero es un triste consuelo, ante la incapacidad de las autoridades encargadas de combatir este delito de ofrecer un resultado positivo.

Otra muestra del deterioro de la seguridad en San Luis, que contraria el discurso oficial, fue el asalto violento de una joyería en el Centro Histórico.

Se supone que debe ser la zona con mayor grado de vigilancia del estado, pero eso parecen ignorar los ladrones, que igual se atrevieron y tuvieron éxito, al menos hasta el momento.

Este caso seguramente tensará las relaciones entre el sector de los comerciantes y las autoridades estatales y municipales.

También es previsible que, como suele ocurrir cuando las cosas van mal, los dos palacios se achaquen la responsabilidad de las deficiencias en seguridad que propiciaron este episodio.

Algo que no se ha precisado hasta ahora, tras la caída de la "Ley Esposa" por el veto del Ejecutivo, es si el resto de las reformas que acompañaban el dictamen, y que no estaban relacionadas con la paridad de género en la postulación a la gubernatura, también naufragaron o si quedaron a salvo del revés.