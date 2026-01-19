Capturan a supuestos clonadores de tarjetas

Tres presuntos clonadores de tarjetas bancarias de origen venezolano, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal que los sorprendieron cuando operaban en cajeros automáticos de una institución bancaria ubicada en la avenida Muñoz, en donde ya había cobrado una víctima.

De acuerdo a información de la corporación, los individuos fueron identificados como Marco "N" de 40 años de edad, Freddy "N" de 40 años y Andry "N" de 37 años, los tres de nacionalidad venezolana, los cuales fueron señalados de robar tarjetas bancarias y contraseñas a través de métodos de engaño a usuarios de cajeros automáticos.

Los presuntos fueron ubicados en el área de cajeros en la avenida Prolongación Muñoz, en la colonia Hacienda de Bravo, de la capital potosina, luego de un reporte hecho al sistema de emergencias 911 por parte de una víctima.

Los agentes acudieron a prestar auxilio y de esta forma pudieron capturar a los individuos, a quienes les aseguraron dos mil pesos en efectivo y una tarjeta bancaria, que le habían quitado a una víctima.

Los sujetos fueron remitidos ante el Ministerio Público para que les sea definida su situación legal y se esperaba que la víctima acudiera ante esa instancia para formalizar la denuncia respectiva.