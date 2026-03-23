Fallece Valerie Perrine tras años de lucha contra Parkinson
La actriz nominada al Oscar en 1974 fue recordada por su vida y legado en el cine.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).-Valerie Perrine , la señorita Teschmacher en la película "Superman", murió a los 82 años
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
. El deceso fue confirmado por Stacy Souther, una amiga cercana a la actriz que, a través de Facebbok, informó que su partida se debió a que padecía la enfermedad de Parkinson.
En el mensaje, la amiga de Perrine indicó que, durante el tiempo que padeció la enfermedad, la actriz mostró valor y fortaleza para enfrentarse a los efectos del trastorno degenerativo.
"Con profunda tristeza comparto la desgarradora noticia del fallecimiento de Valerie, enfrentó la enfermedad de Parkinson con increíble valentía y compasión, sin quejarse jamás".
También hizo referencia a algunas de las cualidades personales de la actriz, nominada a un premio Oscar, en 1974, por su aparición en "Lenny".
"Fue una verdadera inspiración que vivió la vida al máximo y ¡qué vida tan magnífica!, el mundo se siente menos bello sin ella".
no te pierdas estas noticias
Fallece Valerie Perrine tras años de lucha contra Parkinson
SLP
El Universal
La actriz nominada al Oscar en 1974 fue recordada por su vida y legado en el cine.
Kelly Osbourne y Sid Wilson terminan compromiso tras cuatro años
SLP
El Universal
Kelly Osbourne mantiene sobriedad y enfrenta duelo tras la muerte de su padre Ozzy Osbourne.
DESPEGA ROMPIENDO RÉCORD
SLP
AP
LA ÉPICA DE CIENCIA FICCIÓN PROTAGONIZADA POR RYAN GOSLING RECAUDÓ ALREDEDOR DE 80,5 MDD EN VENTAS DE ENTRADAS EN SU PRIMER FIN DE SEMANA EN NORTEAMÉRICA