Fallece Valerie Perrine tras años de lucha contra Parkinson

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).-

, la señorita Teschmacher en la película "Superman",

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. El deceso fue confirmado por, una amiga cercana a la actriz que, a través de Facebbok, informó que su partida se debió a que padecía laEn el mensaje, la amiga de Perrine indicó que, durante el tiempo que padeció la enfermedad, la actriz mostróparadel"Concomparto la desgarradora noticia del, enfrentó lacon increíble, sin quejarse jamás".También hizo referencia a algunas de las cualidades personales de la actriz,, en, por su aparición en "Lenny"."Fue unaqueal máximo y ¡qué vida tan magnífica!, el mundo se siente menos bello sin ella".