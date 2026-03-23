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Fallece Valerie Perrine tras años de lucha contra Parkinson

La actriz nominada al Oscar en 1974 fue recordada por su vida y legado en el cine.

Por El Universal

Marzo 23, 2026 02:09 p.m.
A
Fallece Valerie Perrine tras años de lucha contra Parkinson

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).-

Valerie Perrine
, la señorita Teschmacher en la película "Superman", murió a los 82 años

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. El deceso fue confirmado por Stacy Souther, una amiga cercana a la actriz que, a través de Facebbok, informó que su partida se debió a que padecía la enfermedad de Parkinson.
En el mensaje, la amiga de Perrine indicó que, durante el tiempo que padeció la enfermedad, la actriz mostró valor y fortaleza para enfrentarse a los efectos del trastorno degenerativo.
"Con profunda tristeza comparto la desgarradora noticia del fallecimiento de Valerie, enfrentó la enfermedad de Parkinson con increíble valentía y compasión, sin quejarse jamás".
También hizo referencia a algunas de las cualidades personales de la actriz, nominada a un premio Oscar, en 1974, por su aparición en "Lenny".
"Fue una verdadera inspiración que vivió la vida al máximo y ¡qué vida tan magnífica!, el mundo se siente menos bello sin ella".

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