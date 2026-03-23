DESPEGA ROMPIENDO RÉCORD

"Project Hail Mary" está llevando al público a las salas de cine en cifras que la industria no había visto para una película que no pertenece a una franquicia desde "Oppenheimer".

La épica de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling recaudó alrededor de 80,5 millones de dólares en ventas de entradas en su primer fin de semana en Norteamérica, según estimaciones del estudio difundidas el domingo.

El rastreador de taquilla EntTelligence calcula que eso se traduce en unos 5 millones de compradores de boletos.

La película, clasificada PG-13, se estrenó en 4.007 salas y encabezó con facilidad las listas de taquilla nacional, superando las expectativas para convertirse en el mayor estreno del año y lograr una apertura récord para el estudio Amazon MGM, cuyo mejor registro previo había sido "Creed III" (58 millones de dólares en 2023).

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Sin ajustar por inflación, "Project Hail Mary" también consiguió el segundo mayor estreno de una película no perteneciente a una franquicia, sólo por detrás de "Oppenheimer", que debutó con 82,4 millones de dólares en 2023.

Ahora es una de apenas tres películas no pertenecientes a una franquicia en la última década que han debutado por encima de los 70 millones de dólares (la tercera es "Us", de Jordan Peele).

En el terreno de las óperas espaciales modernas, superó los estrenos de "The Martian", también una adaptación de Andy Weir que abrió alrededor de 54,3 millones de dólares en 2015, "Gravity" (55,6 millones de dólares en 2013) e "Interstellar" (47,5 millones de dólares en 2014).

A nivel internacional, "Project Hail Mary" recaudó 60,4 millones de dólares en 82 mercados, lo que elevó su total global a 140,9 millones de dólares.

"Todos sabemos que la exhibición en salas no es un negocio fácil. Creo que hoy es más duro que nunca", declaró Kevin Wilson, jefe de distribución nacional de Amazon MGM Studios, a The Associated Press el domingo. "Y las películas de ciencia ficción, para despegar con un público amplio, no son lo más sencillo".