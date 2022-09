Falleció Bob LuPone, actor de "The Sopranos"

A-AA+

El actor Bob LuPone falleció a los 76 años, luego de atravesar una batalla contra el cáncer de páncreas a lo largo de tres años. Es mejor recordado por sus apariciones en televisión, en series de gran reconocimiento como "The Sopranos", "Sex and the City" y "La Ley y el Orden", aunque la mayoría de su carrera la dedicó a dirigir teatro. De acuerdo con la revista Variety, Bob LuPone nació el 29 de julio de 1946 en Brooklyn, Estados Unidos, desde muy joven se dedicó a las artes, pues ingresó a la Escuela Juilliard, donde estudió la carrera de danza aprendiendo de grandes bailarines como Martha Graham, Anthony Tudor y el coreógrafo mexicano-estadounidense José Limón.