Familia de Chuck Norris lamenta versiones falsas del deceso del actor

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- La

del fallecido actor

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se pronunció en contra deque circula ensobre las supuestas versiones de la muerte del actor, quien perdió la vida a losel pasado 20 de marzo., figura dedel cine estadounidense y leyenda de las artes marciales,tras estar unos días en el hospital por una; cuando se dio a conocer su muerte, lainformó que murió acompañado, pero no detalló entonces las causas del deceso.Ladijo que quería mantener lasde su fallecimiento en privado, pero que el actor estuvo acompañado por ellos "y".A través de uncompartido en lasde, lalamenta que tras la muerte de la estrella estén circulandoque contieneny engañosa sobre lasen las que murió Chuck."Somos conscientes de que desde el fallecimiento de Chuck han circulado en línea variosy publicaciones generados por IA que contieneny engañosa sobre lasde su muerte, su historial de salud y quiénes estuvieron presentes", se lee.Elenfatiza que dichaes completamente falsas, esto incluye reportes fabricados sobrepasados, así como narrativas falsas en torno a lasLapidió encarecidamente no se comparta esto, y que se crea solo lo que ellos comoinformen."Les pedimos amablemente que no crean ni compartan ningunaa menos que provenga directamente de lao de unde la. Gracias por su comprensión y por seguir manteniendo a nuestraen sus pensamientos y oraciones".cumplióuna semana antes de morir y marcó la celebración con unaen lassociales.. Yo subo de nivel", señaló en unen el que se le vecon un hombre."Nada como algo dedurante unpara hacerte", agregó.