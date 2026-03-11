logo pulso
Familia de Selena Quintanilla exige a Shein retirar productos con su imagen

Q-Productions, dueña de los derechos de Selena, exige a Shein detener la venta y pagar daños por uso indebido.

Por El Universal

Marzo 11, 2026 08:59 p.m.
A
Familia de Selena Quintanilla exige a Shein retirar productos con su imagen

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Tres décadas después de su muerte, la familia de Selena Quintanilla regresará a los tribunales para defender el control de la imagen de la cantante.

Demanda de Suzette Quintanilla contra Shein por uso de imagen

De acuerdo con información publicada por TMZ, Suzette Quintanilla, hermana de la artista, acaba de demandar a la empresa de moda Shein por, presuntamente, vender ropa con el rostro de Selena sin autorización.

Según los documentos judiciales, la empresa ha usado la imagen de la intérprete en prendas de ropa y otros accesorios de su sitio web sin haber solicitado permiso a Q-Productions, la empresa familiar y dueña de los derechos del nombre e imagen de la fallecida cantante.

Reacción y acciones legales de Q-Productions

En el expediente, al que tuvo acceso el medio, se asegura que en agosto pasado, la compañía envió una carta de cese y desistimiento para exigir que se retiraran los productos del mercado; sin embargo, ignoraron la solicitud y continuaron vendiendo su mercancía.

La demanda no sólo pretende que se detenga la comercialización de la ropa y accesorios, también reclama todas las ganancias que Shein ha obtenido de la imagen de Quintanilla, además de otros daños.

Selena Quintanilla fue una de las figuras más influyentes de la música latina de los años noventa. La cantante murió en 1995, a los 23 años, tras recibir un disparo de Yolanda Saldívar, amiga cercana y gerente de sus boutiques de ropa.

Hasta el momento, Shein no ha respondido públicamente a la demanda en su contra.

SLP

El Universal

Q-Productions, dueña de los derechos de Selena, exige a Shein detener la venta y pagar daños por uso indebido.

