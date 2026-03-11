Es muy grave la denuncia que hacen desde la AMOTAC sobre la ocurrencia de robos de mercancía en la Zona Industrial.

De acuerdo con los transportistas agremiados, son mucho más frecuentes que lo reconocido y ahora, su objetivo ha cambiado: de productos industriales y manufacturados, el robo se ha centrado en abarrotes y productos de consumo.

Esto no es una casualidad. Basta ver la enorme variedad de productos de esa naturaleza que se expenden en tianguis de varios puntos de la zona metropolitana a precios mucho más bajos que en los negocios establecidos. ¿Quién revisa el origen de esas mercancías? ¿Es segura su legalidad?

Lo más probable es que la denuncia se desestime por cuestiones de imagen, lo cual sería un error.

El Congreso concretó el "chapulineo" sin consecuencias y con ello, los electores ya no tienen garantía de que su postura, su idea de cómo manejar los asuntos públicos y hasta su ideología tenga una representación en el Legislativo.

La incongruencia política en el Congreso facilitará casos como el de la diputada Aranza Puente, que llegó al Congreso impulsada por uno de los bastiones panistas del estado, pero que ahora se ha pasado al Verde, algo que seguramente sus votantes no tenían en mente.

El Legislativo federal terminó ayer con el dominio de David Colmenares al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y es posible que aquí, los más preocupados sean la administración estatal y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Una simple revisión de los reportes de auditoría hechas a dependencias del gobierno estatal antes y después del arribo de la actual administración revela el notable cambio de trato.

Los últimos dos años del gobierno de Juan Manuel Carreras fueron una masacre, con milles de millones de pesos observados a dependencias estatales.

A partir de 2022, los informes cambiaron de sentido y casi se volvieron testimoniales, pese a las dudas que generaban casos como los contratos ocultados por la Seduvop o la Fenapo o la construcción de la Arena Potosí.

Mientras que en la UASLP, Colmenares fue un aliado en el diferendo de la institución con el Instituto Superior de Fiscalización del Estado, defendiendo la tesis de la rectoría de que el órgano local no tenía atribuciones para fiscalizar a la UASLP.

Y aunque una y otra parte han tenido diferencias entre sí, con respecto a la ASF han mantenido una postura común: apapachar a su titular.

David Colmenares se dejaba consentir cada vez que visitaba San Luis, ya fuera al gobierno del estado o a la UASLP. Restaurantes y buena bebida en un lado, doctorados en

la otra.

El nuevo auditor, Aureliano Hernández, es indentificado con el morenismo. Ya se verá cuál es su postura hacia ambas instancias, pero no hay que olvidar que, en un entorno político electoral como el que se viene, estar del lado equivocado en el proceso de auditorías puede ser muy incómodo.