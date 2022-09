Familiares de víctima de Dahmer: Netflix no les consultó sobre serie

A-AA+

Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee cuya historia fue llevada a la plataforma de Netflix , recientemente, está provocando un revuelo en las redes sociales por la crueldad con la que mataba a sus víctimas, además que se ha vuelto un tema popular, sin embargo, un familiar de uno de los hombres asesinados alzó la voz y explotó en contra de la plataforma, pues asegura que no les consultaron la elaboración del proyecto.

La serie "Dahme", que ya forma parte del top ten del streaming, es protagonizada por Evan Peters, quien ha participado en producciones como "American Horror Story".

El material narra la tétrica vida del "carnicero en serie" y la ola de asesinatos que realizó desde 1987 hasta 1991, época en la que cobró la vida de aproximadamente 20 hombres.

De acuerdo con "Insider", Rita Isbell, la hermana de Errol Lindsey, un hombre de 19 años fallecido en abril de 1991, expresó que ni siquiera se enteró que Netflix estaba elaborando una serie sobre el tema.

"Siento que Netflix debería haber preguntado si nos importaba o cómo nos sentíamos al hacerlo. No me preguntaron nada. Simplemente lo hicieron" dijo.

La mujer añadió que: "No tengo hambre de dinero, y de eso se trata este show, la plataforma tratando de que le paguen".

Rita externó que Netflix debería haber dado parte de las ganancias a los hijos de las víctimas del también llamado Monstruo.

En uno de los capítulos de la serie se recrea el momento en el que la mujer habla en el juicio de Dahmer en 1992 y cómo esto impactó en su vida, por lo que otro de los familiares cercanos de la víctima, Erick Perry, comentó que ni siquiera debió de existir una serie.

Perry publicaría un mensaje en el que cuestionó la representación de uno de los momentos más duros para su familiar: "Cómo recrear a mi prima teniendo un colapso emocional en la corte frente al hombre que torturó y asesinó a su hermano, es salvaje".

Isabell también declaró al medio que no dejará de luchar por Lindsey quien murió en condiciones trágicas.