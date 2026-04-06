Fátima Bosch niega vínculo con hijo de Luis Miguel

Fátima Bosch descarta cualquier tipo de contacto con Miguel, el hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel. La modelo afirma que no sólo no lo conoce, sino que las imágenes que circularon en internet, que constatarían que el joven, aparentemente, comentaba sus publicaciones, fueron creadas con Inteligencia Artificial.

La Miss Universo actual fue captada en el Aeropuerto de la CDMX; ahí, fue cuestionada acerca del presunto interés que Miguel, el primogénito de "la Chule", tendría por ella pues, hace unos días, circuló una imagen que demostraba, supuestamente, que el joven comentaba los post de Fátima en redes sociales, algunos de ellos, con emojis de corazón.

La joven tabasqueña aprovechó para desmentir el trascendido, afirmando -además- que le parecía preocupante, que se le vinculara sentimentalmente con una persona mucho menor que ella, como es el caso de Miguel que, en la actualidad, tiene 19 años.

"Desde que gané, cada semana, me sacan un novio diferente, a ver, él es un bebé, imagínense, es una criatura, yo tengo 25 años, eso, obviamente, yo creo que lo hicieron con IA, pero no, ¿cómo creen?, nada de eso es verdad".

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Bosch Fernández aclaró que no conoce a Miguel pero, por la vida pública de los progenitores de este, sabe que, desde que es muy pequeño, su familia ha procurado mantener su identidad de la forma más privada posible, hecho que ella respeta y por lo que pide que no continúen las especulaciones.

"Yo no lo conozco, no lo he convivido, yo creo que también hay que respetar su privacidad porque, si él no quiere compartir cosas, hay que respetarlo a él, a su mamá".

Cuando los medios de comunicación le preguntaron si le parecía un joven atractivo, Fátima reconoció, especialmente, la gran belleza y presencia de Arámbula, la cual -considera- que se ve reflejada en Miguel.

"Claro, su mamá es preciosa, le heredó totalmente, es una muñeca Aracely".

Franca, la también diseñadora de modas confió que, en lo que respecta a sí, no suele salir con jóvenes de su edad, por lo que descarta, estar interesada en alguien todavía más joven que ella y deseó que el hijo de Luismi encuentre el amor con alguien generacionalmente coincidente.

"Nunca me han gustado de mi edad, no sé por qué, siempre como dos o un año más grandes, te lo juro, sí, pero él está guapísimo, obviamente va a andar con alguien de su edad, entonces no inventen, por favor".

También expresó que ese rumor llegó hasta los oídos de su madre, quien fue gran admiradora de "el Sol de México" durante su juventud, por lo que le mostró gran preocupación por las especulaciones.

"Mi mamá era de que top, siempre me ponía sus discos de chiquita, (y con esto) se estaba muriendo de la vergüenza, imagínate, me dice mi mamá ´¿qué onda?, esto es mentira, qué vergüenza con el niño, que es un bebé´".