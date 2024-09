Fernanda Beltrán representará a México en Miss Universo 2024

El nombre de María Fernanda Beltrán Figueroa ha resonado en todo México tras convertirse en la ganadora del certamen Miss Universo México 2024. El evento, celebrado en el Centro de Convenciones de Cancún, reunió a las 32 mujeres más destacadas del país, todas compitiendo por el título que les abriría las puertas para representar a México en el certamen internacional de Miss Universo, que se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre en la Ciudad de México.

¿Quién es la representante de México?

Fernanda, de 24 años, destacó desde el inicio del concurso. Su elegancia, su oratoria y su compromiso con causas sociales la hicieron sobresalir entre las finalistas. Con una licenciatura en Mercadotecnia y otra en Comunicación Social, además de ser políglota y talentosa en la música, la joven sinaloense no solo impresionó por su belleza, sino también por su inteligencia y profesionalismo.

En la fase final del certamen, Fernanda se impuso al abordar un tema que le toca profundamente: el ciberacoso. Desde hace tres años, Beltrán lidera una campaña titulada "No al ciberbullying y al ciberacoso", compartiendo su experiencia personal y demostrando su empatía hacia quienes han vivido situaciones similares. "Quiero ser una comunicadora de sueños", declaró Beltrán, refiriéndose a su misión de inspirar a otros a través de su participación en el certamen.

Beltrán no es nueva en los concursos de belleza. A lo largo de su carrera, ha obtenido títulos como Embajadora de Sinaloa 2022, Miss Mesoamérica Riviera Maya 2023 y Reina Internacional del Pacífico 2023. Además, ha demostrado ser una emprendedora con su propia línea de cosméticos llamada Glaze.

El certamen Miss Universo México 2024 no solo marcó un nuevo hito en su vida, sino que también fue un espacio para reafirmar su compromiso social. A lo largo de su participación, Beltrán capturó la atención del público, siendo la más votada en la fase de semifinalistas. En la última ronda, se enfrentó a fuertes competidoras como Aranza Molina de Tabasco y Lorena Sevilla de Colima, pero su actuación en la sesión de preguntas la catapultó hacia la victoria.

Con su coronación, Fernanda Beltrán se convierte en la primera reina de la recién creada organización Miss Universo México y en una de las favoritas para el certamen internacional. Su versatilidad, talento y compromiso con el cambio social la han posicionado como una figura inspiradora para las jóvenes mexicanas.

El camino hacia Miss Universo no será fácil, pero con su preparación, Fernanda está lista para llevar el nombre de México a lo más alto en la competencia global.