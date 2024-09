Productora de "LCDLFM" denuncia recibir amenazas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- La segunda edición de "La casa de los famosos México" (LCDLFM) ha logrado capturar la atención de las audiencias, convirtiéndose en un fenómeno social que trasciende la pantalla. Los espectadores no solo defienden apasionadamente a sus participantes favoritos, sino que también alzan la voz contra comportamientos de misoginia y violencia de género, creando un diálogo. significativo. Sin embargo, esta misma intensidad puede llevar a algunos a cruzar límites.

Kirén Miret, la productora ejecutiva del reality show, dio a conocer en redes sociales, hace unos días, que ha recibido intimidaciones por su trabajo y habló más sobre este tema en una entrevista con W Radio.

"Hemos visto un fenómeno tremendamente violento que también forma parte de este experimento social. Yo creo que este programa no fue conceptualizado de esta forma", explicó, reconociendo que las redes sociales juegan un papel clave en la evolución del juego.

Miret añadió que no se considera una víctima de lo que sucede fuera de "La casa de los famosos"; más bien, se ve como un elemento colateral. Confesó: "Mi teléfono se filtró, cosa que no debería pasar. Lo reporté en la policía cibernética. Me tiraron la cuenta de Instagram".

Después de muchas semanas, Kirén logró recuperar sus cuentas. "La gente se tomó la libertad. Me han tocado amenazas de toda índole, a mi persona, a mi negocio, amenazas de muerte que no me asustan en lo personal", explicó.

También le parece triste que un formato televisivo tenga que destapar este tipo de comportamientos, y mencionó que la productora de Televisa, Rosa María Noguerón, experimentó algo similar. Además, Miret señaló que es importante reflexionar sobre el ello, ya que lo que se dice en el reality puede ser comprendido y estudiado por la gente desde su propia perspectiva.

"Yo también tengo que decirte que los ataques o partes de los ataques más poderosos que he recibido han sido de mujeres acusándome de misógina, atacándome de maneras tremendamente violentas", y aclaró que rechaza la violencia de forma definitiva.

En cuanto a si tiene algún tipo de intervención en el contenido del reality, como controlar a los participantes, Miret afirmó que no tiene influencia en términos de contenido. "Me parece justo decir que cada persona que entra a esa casa sabe de antemano que ellos son responsables de sus actos y de sus dichos. También es importante señalar que nosotros no tenemos injerencia sobre lo que ellos digan y que claramente saben que una vez que salgan tendrán que respaldar y responder por sus dichos y sus actos".

Miret ya había publicado en su perfil de Instagram una fotografía que exponía la cantidad de mensajes agresivos que recibía en su teléfono celular.