Fernanda Castillo y Alan Estrada en 'Siete veces adiós'

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Dice una frase que uno regresa a los lugares donde fue feliz, y eso tal vez sucedió con la actriz Fernanda Castillo, quien se mostró contenta por estar de nuevo en el Teatro Ramiro Jiménez con "Siete veces adiós", pero esta vez lo hizo como espectadora y madrina por las 677 representaciones de este musical.

"Esto me da mucho gusto, es una obra hermosísima desde el principio y solamente había que poner los ojos en el talento que la construyó, en las ganas y la enorme creatividad que había en el escenario, entonces me emociona mucho, y sobre todo que unas nuevas generaciones descubra el teatro con esta obra, así que larga vida a 'Siete veces adiós'", expresó la estrella de la serie "El señor de los cielos".

Fernanda se dijo sorprendida de que "Siete veces adiós" haya llegado a las 677 representaciones, porque cuando se estrenó con ella en 2022 sólo era una corta temporada de 32 funciones, y hoy ya están a poco tiempo de cumplir tres años en cartelera.

"Esto es algo que desea siempre que haces algo que ves que tiene alma, tiene espíritu, que hay gente talentosa, que hay mucho corazón puesto en hacerlo, por eso es algo que esperas, pero la verdad es que en esta industria es un volado, no sabes si la gente adecuada va a venir, si lo van vibrar igual que tú; entonces es un deseo y cuando un deseo se hace realidad llena los corazones de quienes hemos pasado por aquí".

Pero la protagonista de filmes como "Dulce familia" (2019) y "Una mujer sin filtro" (2018), se dio la oportunidad de volver a ser Ella, la protagonista de este musical, junto a David Chocarro, como Él, en 2023; por eso no descarta la posibilidad de repetir la experiencia de este musical, mucho menos ahora que Alan Estrada se integró al elenco, pero sólo en la gira.

"Con esta obra no podría decir nunca que no, la verdad es que si en algún momento se arreglan las fechas me encantaría regresar. Estar con Alan sería increíble, creo que estaría muy bonito para la gente de "Hoy no me puedo levantar" que nos vean 20 años después, ahora que está de moda la nostalgia".

Hay que recordar que ella y Alan Estrada protagonizaron el musical "Hoy no me puedo levantar" en 2006, donde hacían pareja con los personajes de Mario y María, un proyecto que no sólo los hizo conquistar al público, también impulsó su carrera en otras áreas, como el cine y la televisión.

Fernanda Castillo y David Chocarro, acompañaron a Macarena García, Michael Ronda y Rubén Branco, actuales protagonistas de "Siete veces adiós", a la celebración de las 677 representaciones, fungiendo como padrinos de develación de placa la noche de ayer.

"Es muy emocionante y conmovedor volver a casa, si algo me movió esta noche fue pensar en esas 677 representaciones, que muchos de los que están en el escenario, arriba (en la cabina) y allá atrás, han estado desde el principio que se contó esta historia, entonces gracias a ustedes por ese amor a este proyecto maravilloso, gracias a todos los artistas que han pasado por esta obra y han dejado su pasión", expresó Fernanda.