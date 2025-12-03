"Five Night's at Freddy´s 2" ya tiene clasificación en México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Este jueves, "Five Night's at Freddy 2" finalmente llegará a salas de cine mexicanas, dos años después del estreno de su primera parte. Antes de verla, es importante conocer cuál será su clasificación oficial en México.

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (DGRTC), organismo encargado de las clasificaciones en el país, utiliza un sistema dividido en categorías:

AA: Apta para todo público, especialmente para público infantil

A: Apta para todo público

B: Apta para adolescentes y adultos (a partir de 12 años)

B15: Apta para adolescentes mayores de 15 años y adultos

C: Contenido para adultos (a partir de 18 años)

D: Contenido para adultos, con material extremadamente fuerte o explícito

En esta ocasión, Universal Pictures México presentó la película ante la DGRTC, que clasificó "Five Night´s at Freddy 2" como B, es decir, apta para adolescentes de 12 años en adelante. No se recomienda para menores de esa edad.

Para quienes quieran verla y tengan menos de la edad requerida, deberán ingresar acompañados de un adulto mayor de 18 años, quien tendrá que permanecer con ellos durante la función.

¿De qué trata "Five Nights at Freddy's 2"?

Un año después de la pesadilla en el local de "Freddy Fazbear´s Pizza", la historia inspira la creación del "Fazfest", un nuevo escenario donde el exguardia de seguridad Mike Schmidt (Josh Hutcherson) y Vanessa (Elizabeth Lail) vuelven a investigar un misterio.

Abby (Piper Rubio), la hermana menor de Mike, se escapa de casa para reencontrarse con los animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Sin embargo, su visita desata el regreso de oscuros secretos relacionados con el origen del local.

En el reparto de la "Five Nights at Freddy's 2" desacan actores como:

Matthew Lillard

MatPat

Freddy Carter

Skeet Ulrich

Benytley Cooper

Theodurs Crane

Ronald Chavis

Teo Brines

David Andrew Calvillo.