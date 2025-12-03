Médico que vendía ketamina a Matthew Perry es sentenciado

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Salvador Plasencia, uno de los dos médicos acusados de distribuir ketamina al actor de "Friends", Matthew Perry, semanas antes de su fallecimiento por sobredosis, fue sentenciado este miércoles a 30 meses de prisión por cargos de distribución ilegal de anestesia quirúrgica.

Plasencia, de 43 años, se declaró culpable en julio de cuatro cargos federales relacionados con la distribución de ketamina, un anestésico de acción rápida utilizado para tratar la depresión y el dolor crónico, que llega a tener efectos alucinógenos.

La sentencia fue dictada en un tribunal de Los Ángeles, donde el médico fue puesto bajo custodia tras la audiencia. En su acuerdo de culpabilidad, Plasencia enfrentaba hasta 40 años de prisión y una multa de al menos 2 millones de dólares.

Aunque sus abogados habían solicitado una condena mínima de prisión, la fiscalía pidió tres años de cárcel, seguidos de dos años de libertad supervisada y una multa de 5,600 dólares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante las declaraciones de impacto de las víctimas, la familia de Matthew Perry expresó su profundo dolor por su pérdida. Los padres y la madrastra del actor, John y Debbie Perry, calificaron a Plasencia como el "mayor culpable" de su muerte, cuestionando las decisiones del médico en cuanto al tratamiento de Perry. En su emotiva declaración, expresaron:

"La recuperación de Matthew dependía de que dijeras que no. ¿Qué motivos tuviste para hacer lo contrario? ¿Un médico cuyo trabajo es ayudar a la gente? ¿Cuántas dosis más imaginabas que podrías suministrarle a Matthew antes de que finalmente muriera? ¿Realmente te importaba?"

También pidieron al tribunal una sentencia más prolongada para que Plasencia tuviera tiempo de reflexionar sobre sus acciones.

Plasencia, quien renunció a su licencia como médico, es el cuarto de cinco personas acusadas en relación con la muerte de Perry en declararse culpable.

Durante el proceso, Plasencia también relató un incidente en el que Perry sufrió una reacción grave tras recibir una inyección de ketamina, que hizo que su presión arterial se disparara. A pesar de este episodio, Plasencia dejó más ketamina para que el asistente del actor se la administrara.

El abogado defensor del médico afirmó entonces en un comunicado que "el Dr. Plasencia está profundamente arrepentido por las decisiones que tomó al proporcionar ketamina a Matthew Perry" y agregó que su cliente acepta plenamente la responsabilidad de sus acciones y reconoce su "fracaso en proteger a un paciente especialmente vulnerable".

El caso sigue involucrando a otros profesionales de la salud. En octubre, el médico Mark Chavez se declaró culpable de conspirar para suministrar ketamina al actor. Según la acusación, Plasencia compraba la sustancia a Chávez y la revendía a Perry a precios inflados. En un mensaje de texto revelado por los fiscales, Plasencia expresaba su desprecio por el actor, diciendo: "Me pregunto cuánto pagará este imbécil."

Las otras cuatro personas implicadas en el caso, que también admitieron su participación en el suministro de drogas a Perry, conocerán sus sentencias en los próximos meses. Entre ellas se encuentra Jasveen Sangha, apodada "La Reina de la Ketamina", quien abastecía a clientes de alto perfil y podría enfrentar hasta 65 años de prisión.

Matthew Perry, quien interpretó a Chandler Bing en la icónica serie era conocido por su ardua lucha contra las adicciones. Incluso escribió una biografía en la que relataba su proceso de recuperación, afirmando que finalmente se había curado.