¿Cuántos episodios faltan en 'IT: Welcome to Derry' de HBO Max?

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- La serie "IT: Welcome to Derry", una producción original de HBO Max que funciona como precuela televisiva de las películas dirigidas por Andy Muschietti, está a punto de concluir su primera temporada.

Con un total de ocho episodios, la historia se ha ido desarrollando semana a semana desde su debut el 26 de octubre, manteniendo a los espectadores pendientes de cada giro y nueva pista que revela el oscuro pasado de Derry.

¿Cuántos episodios faltan y cuándo llegan?

Tras la emisión del capítulo seis, únicamente quedan dos entregas para cerrar la temporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con el calendario oficial de HBO Max, las fechas programadas son:

Episodio 7: 7 de diciembre de 2025

Episodio 8 (final de temporada): 14 de diciembre de 2025

Con este tramo final, muchos fanáticos esperan que el cierre revele detalles clave sobre la conexión entre los sucesos de la serie y la futura versión adulta de Pennywise.

¿De qué trata "IT: Welcome to Derry"?

La historia se ubica en 1962, en el perturbador pueblo de Derry, Maine, y profundiza en los orígenes del mal que más tarde enfrentará el Club de los Perdedores en las películas.

Todo comienza con la desaparición inexplicable de Matty Clements, un niño que fue visto por última vez en una proyección musical Vivir de ilusión. Este hecho desata una cadena de eventos siniestros que sacuden al pueblo.

Paralelamente a esto, el comandante Hanlon y su familia llega a la comunidad, permitiendo que la serie explore problemáticas sociales reales de la época —como el racismo y la discriminación— y mostrando que en Derry no solo acecha un terror sobrenatural, sino también uno profundamente humano.

[Publicidad]

Conforme las anomalías se intensifican, un grupo de jóvenes empieza a investigar las desapariciones y los inquietantes fenómenos que parecen vincularse con una presencia siniestra que se oculta entre las sombras. La serie ahonda en el pasado del pueblo, revelando secretos que explican por qué Derry vive atrapado en ciclos constantes de horror y violencia.

A diferencia de las películas, esta producción ofrece una visión más amplia y matizada del universo de IT, fusionando el terror paranormal con los miedos reales que nacen de prejuicios, injusticias y traumas sociales.