"Five Nights at Freddy's" lanza tráiler de su nueva película

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- Este 2023 la cartelera del cine se llenará de estrenos para todos los gustos y, por supuesto, no podía faltar la dosis de terror. "Five Nights at Freddy's" sorprendió a sus fans con un tráiler que está causando pánico en internet.

La versión live-action del popular videojuego creado por Scott Cawthon está a cargo de la directora Emma Tammi, responsable de llevar las aventuras de Toy Freddy a la pantalla grande.

En días recientes, Universal Pictures compartió el primer vistazo de la producción y con ello revelaron los detalles del estreno, elenco y la sinopsis que promete atrapar a los fans de la franquicia.Blumhouse, estudio cinematográfico que produjo M3GAN, The Black Phone y The Invisible Man, pondrá su sello personal a la cinta inspirada en el videojuego que se colocó entre los favoritos de grandes y pequeños."La película sigue a un guardia de seguridad con problemas cuando comienza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil de superar", indica Universal Pictures como parte de la trama que mantendrá a los fans aferrados a la butaca.A la par del terrorífico tráiler, sorprendió la selección del elenco con Josh Hutcherson, reconocido por su rol en "Los juegos del hambre", como protagonista. Al actor también se suman Elizabeth Lail, Piper Rubio, Kat Conner Sterling, Mary Stuart Masterson y Matthew Lillard.Fieles al videojuego original, el guion de la película fue escrito por el propio Scott Cawthon, Emma Tammi y Seth Cuddeback.¡Aparta la fecha! La película de "Five Nights at Freddy's" llegará a cines de México y Estados Unidos el próximo 27 de octubre, tan sólo a unos días de Halloween. También se estrenará en la plataforma de streaming Peacock.La primera vez que apareció "Five Nights at Freddy's" fue en 2014. El videojuego ganó popularidad gracias influencers y youtubers que se dedicaban a reaccionar en vivo a cada uno de los episodios, dejando gritos y sustos a su paso.