Frankie Muniz habla sobre nueva producción Malcolm in the Middle

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).-

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el de en medio", madrugó para reencontrarse con los fans durante la convención, donde reveló nuevos detalles sobre "", la miniserie que traerá de vuelta a varios personajes del universo original.En su presentación, Muniz estuvo acompañado junto al actor de doblaje,, quien prestó voz a Malcom a lo largo de la serie y adelantó que en esta nueva producciónde la familia como, Lois, Hal, Dewey, Francis y Jamie, así como del particular grupo de amigo "krelboynes", que lo acompañaban en sus desventuras."En los próximasque van a ver, van a ver el regreso de muchos personajes, no solo de los principales, sino también de su grupo antiguo (Krelboynes)", revelóen la convención.Entre los personajes que podrían aparecer nuevamente se encuentran integrantes del grupo de estudiantes superdotados que competían intelectualmente con, conocidos como los Krelboynes. En la serie original el grupo estaba conformado por, Dabney (), Evan Lloyd (Matthew Cohen) y Kevin (Victor Z. Isaac).Sobre el nuevo proyecto, que se estrenará el 10 de abril en, el actor aseguró que laque caracterizó a la serie original seguirá presente. Incluso describió la experiencia de volver a grabar como un"Ahora, como 20 años después, cuando regresamos a hacer el, los, fue como si no hubiera tenido tiempo. Como cuando no veas a tu familia por un tiempo los días, o a tu hermano o a tu hermana, pero cuando te reconectas con ellos es como si no hubieras tenido tiempo.", confesó Frankie con emoción.Muniz, quien actualmente también se desempeña como, explicó que en esta nueva historia veremos aintentando dejar atrás su pasado familiar."Malcom cree que está en un muy buen lugar, está bien con su trabajo, tiene una esposa que lo ama mucho tal y cómo es una familia y el cree que la forma que logró llegar a este buen lugar es justamente dando lejos de su familia y termina en un mejor lugar al final", reveló.Finalmente, el actor adelantó que el personaje enfrentará una importantea lo largo de los episodios."Creo que aprende una lección sobre cómo afrontar los problemas ydel pasado", confesódurante su participación en