Ricky Martin arranca su gira Live en el Estadio Fray Nano

CIUDAD DE MÉXICO

, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- El cantante puertorriqueñodemostró la noche de ayer sábado todo el agradecimiento y cariño que tiene hacia México, no nada más al arrancar su

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en nuestra ciudad, también al darle a lasque reunió un espectáculo de máxima calidad y con sus mejores éxitos.En esta ocasión el escenario no fue tan monumental como un Estadio GNP o una Arena, más bien fue en el modestocuya capacidad sólo en sus gradas es de, aun así la producción de este show fue de primer nivel.Mientras el espectáculo comenzaba, sus, en su mayoría hombres y mujeres que ya están más allá de sus 30 años de edad, paseaban por todo el diamante del estadio, unos buscando el mejor lugar para ver al boricua, y otros comprando comida y bebida; también había un intrépido fan quey montado en zancos, realizaba saltos para unos videos.A pesar de que laen los boletos era a las, fue hasta hora y media después que el lugar se oscureció, como señal de que el espectáculo estaba por comenzar, aunque hubode la gente que se había cansado de esperar.de Martin comenzaron a proyectarse en las cuatroque había en el lugar, tres en el escenario y una a mitad de la cancha; por lo que la gente comenzó a gritar, pero todo se descontroló cuando el boricua apareció en lo alto de una plataforma y vestido en un traje informal negro, y a ritmo de "" fue como la fiesta comenzó.bien coordinadas y el carisma de Ricky, fueron el elemento principal en temas como ""."Mi hermosa¿cómo estás hoy? Hemos empezado esta pequeñaporque es algo importante para mí. Ustedes han sido parte de mi historia en todos estos años, me han llevado a los primeros lugares, por eso gracias por lo que has hecho por mí y por mi familia.unidos por la música. México te doy la gracias por ser mi combustible, te amo con el alma", expresó el boricua, emocionado de ver la gran respuesta del público.Como parte de un respiro, Ricky se pusoe interpretó el tema "Vuelve", la cual retumbó por todo el recinto, gracias a que todos los presentes la cantaron al mismo tiempo.", "" y "" fueron las canciones causantes de que los gritos no pararan, debido a la emoción que la gente sentía al ver al también actor, moverse con cadencia y agilidad, y hasta con cierto coqueteo.Loslogran cosas bellas para su artista, en esta ocasión mientras se escuchan las primeras estrofas de "", comenzaron a cantarla a una sola voz, acción que el cantante respondió haciendo unLa nostalgia siguió con, Fuego de noche, nieve de día; Te extraño, te olvidó, te amo y Tu recuerdo, pero cuando estaba a la mitad de este tema, decidió parar y dijo:"Hay uny no es justo para ustedes que se oiga mal ¿me permiten hacerlo una vez más? Ahora va lasólo para ustedes", y de inmediato retomó la canción.Si bien Ricky es un artista internacional, sus raíces siempre están presentes, y lo dejó claro al cantar "", "Por arriba por abajo" y "Vente pa´ acá", a través de las cuales mostró sus habilidades dey la estupenda condición física que sigue teniendo a sus"Muchas gracias por sus sonrisas y sus cantos ¡los quiero mucho!", gritó Ricky a modo de, pero la gente no paró de pedir otra canción, y la complacencia llegó con "" y ""."Fue una, sobre todo por su energía, por su cariño, por su amor y por su fuerza,", fue como el boricua se despidió de sus seguidores, quienes seguían con ganas dey cantando con él.El día de hoyrepetirá la dosis de fiesta, con elque ofrecerá en este recinto, para después seguir la gira en, Chihuahua, León y Mérida.