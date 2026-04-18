Gaby Spanic explica el procedimiento al que se sometió

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Luego de que en redes sociales se desataran comentarios en su contra por el lifting facial al que se sometió recientemente, Gaby Spanic decidió responder con un mensaje directo sobre el envejecimiento, la libertad personal y la percepción de la belleza.

Gaby Spanic explica el procedimiento y hallazgo de granulomas

La actriz de 52 años está muy complacida por el procedimiento al que se sometió después de que acudió con el especialista y la alertó porque tenía granulomas en la cara.

Tener un granuloma en la cara significa que el cuerpo ha formado un pequeño bulto o masa de tejido como respuesta a una inflamación crónica, una infección o la presencia de un objeto extraño.

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"Algo estaba pasando en mi cara, me coloqué estimuladores de colágeno, me hacía mandíbula, pero no volumen acá (en los cachetes) y supuestamente todo eso no te hacía volumen, no te hacía nada, el cuerpo lo descartaba luego en el tiempo y resulta que sí se queda", dijo al programa "Hoy".

Agregó que cuando el doctor le abrió para hacerle el lifting, el encontró los granulomas.

"Cuando el doctor me abrió para hacerme el lifting me encontró todas esas porquerías, tenía un montón de granulomas, y si no se sacan a tiempo el daño puede ser irreversible".

Reacciones y defensa pública de Gaby Spanic

La actriz, recordada por su papel en "La usurpadora", fue blanco de críticas por parte de usuarios que cuestionaron su decisión de recurrir a un lifting facial (o estiramiento facial), un procedimiento quirúrgico estético que rejuvenece el rostro eliminando el exceso de piel, tensando los músculos y reposicionando la grasa facial.

Éste se utiliza principalmente para combatir la flacidez y arrugas profundas en la mitad inferior de la cara y el cuello, logrando un aspecto más terso y firme.

En redes, muchos cibernautas se lanzaron en contra Spanic, argumentando que no "envejece con dignidad". Ante ello, Spanic compartió una reflexión en la que dejó clara su postura.

"La dignidad no vive en una arruga ni en un espejo. Vive en cómo te miras a ti misma. Yo no le debo al tiempo una explicación, ni a nadie una justificación", expresó.

Lejos de evadir la polémica, la también cantante defendió su derecho a decidir sobre su cuerpo y a buscar su bienestar personal, sin ajustarse a expectativas externas.

"Elegir cuidarme, verme bien y sentirme mejor no me quita dignidad... me la reafirma", escribió, y subrayó que la verdadera belleza radica en la libertad individual.

En su mensaje, Spanic también cuestionó los estándares sociales que suelen imponerse sobre las mujeres, especialmente en lo relacionado con la edad y la apariencia.

"Porque la verdadera belleza no es obedecer expectativas ajenas, es tener la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo y tu propia vida", agregó.

Finalmente, la actriz reflexionó sobre el paso del tiempo y lo que significa envejecer con dignidad, desde una perspectiva personal.

"Envejecer no es rendirse... es evolucionar. Y hacerlo desde el amor propio, eso sí es dignidad", concluyó.

Junto a una foto de su rostro antes y después de la cirugía, Spanic reiteró porque ella sí está envejeciendo con dignidad.

"La dignidad no está en las arrugas, está en cómo te tratas, para mí, la dignidad es cuidarme, respetarme y no abandonarme".

Sobre los muchos comentarios criticándola, y otros tantos que celebran su decisión, la villana de "Soy tu dueña" aseguró que lee todas las opiniones, las positivas y también las negativas, y señaló que los perfiles falsos que la señalan e insultan, simplemente los bloquea.

"Leo todo, incluso las críticas. Y no, no me molestan. La opinión sin rostro, sin identidad y sin intención constructiva no tiene poder sobre mí. Aquí no se trata de agradarle a todo el mundo, se trata de vivir en coherencia con mis decisiones. A quienes comentan con respeto y cariño: gracias, de corazón. A quienes no, también les deseo lo mejor... pero los perfiles falsos y los comentarios desde la negatividad simplemente los bloqueo".